Η Khloé Kardashian κάνει δυναμική επιστροφή στον χώρο των αρωμάτων. Η ιδρύτρια του «Good American» δήλωσε στο «Hello! Fashion Monthly» ότι ετοιμάζεται να λανσάρει ένα νέο άρωμα φέτος, μόνη της, κάτι που την τρομάζει πολύ.

Η 40χρονη Kardashian, η οποία δημιούργησε το πρώτο της άρωμα το 2011 αποκάλυψε ότι, αν και δεν είναι καινούργια στον χώρο της ομορφιάς, το να δουλεύει μόνη της πάνω σε ένα άρωμα ήταν μια διαφορετική ιστορία.

«Έχω ξανακάνει αρώματα στο παρελθόν, με τον πρώην σύζυγό μου, Lamar Odom, και τις αδελφές μου, αλλά η πίεση είναι πάνω μου τώρα», παραδέχτηκε, μιλώντας για τα αρώματα που δημιούργησε για την καταργημένη πλέον μάρκα KKW Beauty της αδελφής της, Kim Kardashian.

Η ριάλιτι σταρ ανέφερε ότι δοκίμαζε διαφορετικά αρώματα για πολλούς μήνες και ότι ήταν μια τρομακτική δοκιμασία, επειδή το άρωμα, σύμφωνα με την ίδια, είναι κάτι προσωπικό. Η Khloé είπε ότι το νέο της άρωμα θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

Φυσικά, η Khloé δεν είναι η μόνη Kardashian που ασχολείται με τα αρώματα -μαζί με την επιχείρηση KKW Fragrance της Kim- και η αδελφή της, Kylie Jenner, λάνσαρε το δικό της άρωμα φέτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.