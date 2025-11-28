Κέβιν Σπέισι: Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις σε 3 άνδρες

Ο Κέβιν Σπέισι βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη. Τρεις άνδρες έχουν καταθέσει αστικές αγωγές στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, κατηγορώντας τον ηθοποιό για σεξουαλικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζουν, εκτείνονται από το 2000 έως το 2013.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η υπόθεση οδεύει προς εκδίκαση τον Οκτώβριο του 2026, με την 12η Οκτωβρίου να προτείνεται ως προσωρινή ημερομηνία έναρξης της δίκης. Το δικαστήριο εξετάζει ακόμη εάν οι τρεις υποθέσεις θα συνεκδικαστούν, ώστε να μην επαναλαμβάνονται οι ίδιες καταθέσεις, ή εάν θα ακολουθήσουν τρεις διαδοχικές δίκες.

Ο Κέβιν Σπέισι έχει απορρίψει στο σύνολό τους τις κατηγορίες. Έχει καταθέσει επίσημες διαψεύσεις για δύο υποθέσεις, ενώ για την τρίτη δεν έχει ακόμη καταθέσει απολογία. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 αθωώθηκε από εννέα ποινικές κατηγορίες σεξουαλικών αδικημάτων στο Λονδίνο.

Ο άνδρας με τα αρχικά LNP ισχυρίζεται ότι δέχθηκε περίπου 12 εσκεμμένες επιθέσεις την περίοδο 2000-2005. Ο GHI, που γνώρισε τον Σπέισι μέσω εργαστηρίου στο Old Vic, όπου ο ηθοποιός διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής από το 2004 έως το 2013, υποστηρίζει ότι υπέστη ψυχική οδύνη και οικονομική ζημία μετά από επίθεση το 2008.

Ο τρίτος ενάγων, ο ηθοποιός Ρουάρι Κάνον ισχυρίζεται ότι ο Σπέισι τον θώπευσε σε πάρτι το 2013, μετά την πρεμιέρα του «Sweet Bird of Youth», και έχει μιλήσει δημόσια για το περιστατικό στο ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked», του Channel 4. Ο Σπέισι απέρριψε την καταγγελία ως «γελοία» και «ανυπόστατη». Η συνήγορος των τριών ανδρών ζητά οι υποθέσεις να εκδικαστούν σε μία ενιαία διαδικασία. Ο Σπέισι, που έχει παραδεχθεί στο παρελθόν «κακή συμπεριφορά», αρνείται τις κατηγορίες.

