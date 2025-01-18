Η Sofia Vergara, γνωστή για τον ρόλο της ως Gloria Delgado-Pritchett στην επιτυχημένη κωμωδία «Modern Family», κατηγορήθηκε ότι είχε συμπεριφορά «ντίβας» πίσω από τα παρασκήνια της σειράς. Ο gender fluid Kelly Mantle (το άτομο που έχει απροσδιόριστη ταυτότητα φύλου), ο οποίος πρωταγωνίστησε ως «guest» στη σειρά το 2019, μίλησε για την εμπειρία του και τη συνεργασία που είχε με τη διάσημη ηθοποιό.

Ο ίδιος περιέγραψε τη Sofia Vergara ως την «πιο αγενή διασημότητα» που έχει συναντήσει. «Δεν ήταν η πιο ευχάριστη εμπειρία που έχω βιώσει ποτέ», αποκάλυψε ο Kelly Mantle. «Ήταν ο τρόπος με τον οποίο φερόταν σε ορισμένα μέλη του προσωπικού της».

Ο Kelly Mantle αφηγήθηκε ένα περιστατικό που αφορούσε την ενόχληση της ηθοποιού να φορέσει τσιμπιδάκια για να στερεώσει μια περούκα για μια σκηνή. «Στο επεισόδιο, φοράει περούκα και ήθελαν να της βάλουν τσιμπιδάκια και εκείνη τους έλεγε ότι δεν τα θέλει». Ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε όταν ως ίδιος -εμφανίστηκε ως drag queen- επρόκειτο να τοποθετήσει ένα στέμμα στο κεφάλι της Sofia Vergara κατά τη διάρκεια μιας σκηνής. Παρόλα αυτά, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι μπορεί η μέρα να μην ήταν καλή για τη διάσημη ηθοποιό.

«Απλά, θα πω ότι ήταν μια κακή μέρα. Επειδή είναι ξεκαρδιστική, όμορφη, ταλαντούχα και πανέμορφη. Είμαι σίγουρος ότι ήταν μια κακή μέρα». Η ηθοποιός, η οποία πρωταγωνίστησε στο «Modern Family» από το 2009 έως το 2020, δεν έχει σχολιάσει τους ισχυρισμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά ανέφεραν σε ρεπορτάζ τους ότι η Sofia Vergara φαίνεται να είναι ερωτευμένη με τον αστέρα της Formula 1, Lewis Hamilton, καθώς οι δυο τους απαθανατίστηκαν να γευματίζουν στη Νέα Υόρκη. Η 52χρονη ηθοποιός και ο 40χρονος οδηγός αγώνων κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον σε τραπέζι εστιατορίου, όπου τους συνόδευαν φίλοι. Και οι δύο διασημότητες φάνηκαν να είναι ευδιάθετοι καθώς μιλούσαν μεταξύ τους στο πεζοδρόμιο μετά το γεύμα, το οποίο λέγεται ότι διήρκεσε δύο ώρες.

Sofia Vergara and Lewis Hamilton spotted in New York after a 2 hour lunch date



📸: backgrid pic.twitter.com/KRR0uKTRXy — Glock Topickz (@Glock_Topickz) January 15, 2025

Όλα αυτά τα χρόνια, η Sofia έχει ερωτευτεί αρκετούς νεότερους άνδρες, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου συζύγου της, Joe Manganiello, 48 ετών, και του πρώην αρραβωνιαστικού της, Nick Loeb, 49 ετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.