Ο Justin Bieber πόζαρε μόνο με το εσώρουχο, κατά τη διάρκεια των διακοπών του με τη σύζυγό του, Hailey Bieber, και το παιδί τους.

Ο 30χρονος νικητής του Grammy μοιράστηκε στον λογαριασμό του στο Instagram πολλά στιγμιότυπα από τη χειμερινή οικογενειακή απόδρασή τους στο Άσπεν του Κολοράντο, ωστόσο το καλό το άφησε για το τέλος, αφού δημοσίευσε σε Instagram Stories δύο τολμηρές φωτογραφίες του, στις οποίες ποζάρει φορώντας μόνο ένα άσπρο μποξεράκι Calvin Klein.

Στις φωτογραφίες, ο Τζάστιν Μπίμπερ χαλαρώνει σε μία ξύλινη καρέκλα με φόντο το χιονισμένο τοπίο του Άσπεν, ενώ έχει απλωμένα τα πόδια του σε ένα πέτρινο τραπέζι. Παρόλο που η Hailey δεν εμφανίζεται στις συγκεκριμένες εικόνες, ο τραγουδιστής είχε προηγουμένως μοιραστεί κάποιες σε ανάρτησή του στο Instagram, ενώ δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία στην οποία φαίνεται να φιλάει το κεφάλι του γιου του Τζακ, ο οποίος γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2024.

Πηγή: skai.gr

