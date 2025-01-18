Η Kylie Jenner χαρακτηρίστηκε ως «εγκληματίας για το περιβάλλον», αφού δημοσίευσε μια δήλωση σχετικά με τις προσπάθειες ανακούφισης εν μέσω των καταστροφικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, λίγες ώρες αφότου το ιδιωτικό της τζετ πραγματοποίησε την 11η πτήση του μέσα σε δύο εβδομάδες.

Στην πραγματικότητα, το πολυτελές αεροσκάφος της αξίας 70 εκατ. λιρών έχει πετάξει 11 φορές από την αρχή του έτους, με το τζετ να πραγματοποιεί τρεις πτήσεις σε μία ημέρα στις 16 Ιανουαρίου. Πάνω από 162 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα λόγω των πτήσεων έχουν επιβαρύνει το περιβάλλον, κάτι που οι θαυμαστές της σχολίασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια κριτική είχε δεχθεί πρόσφατα και η αδερφή της, Κιμ Καρντάσιαν. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», 4 από τις 11 πτήσεις ήταν κάτω από μία ώρα. Υπάρχει και μία πτήση που η διάρκειά της ήταν μόλις 15 λεπτά!

Η Kylie Jenner χρησιμοποίησε το ιδιωτικό της τζετ μέχρι και για να βρεθεί με τον σύντροφό της, Timothee Chalamet, στο Λονδίνο, στην πρεμιέρα της ταινίας του «Bob Dylan, A Complete Unknown», ο οποίος εμφανίστηκε με ένα ποδήλατο στο κόκκινο χαλί… Βέβαια, όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός στη συνέχεια έφυγε με ένα πρόστιμο 65 λιρών λόγω παράνομης στάθμευσης. Το ερωτευμένο ζευγάρι ταξίδεψε και στο Παρίσι, αλλά χρήματα υπάρχουν για την Kylie Jenner.

Kylie Jenner slammed over LA wildfires post hours after her $70million jet made 11th flight in two weeks - and third in one day https://t.co/HeEKJDwMWz pic.twitter.com/TDT6Q0MHaa — Daily Mail Online (@MailOnline) January 18, 2025

Πολλοί θαυμαστές έχουν θυμώσει μαζί της, καθώς η ίδια εμφανίζεται να λυπάται για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, από την άλλη, όμως, δεν της «καίγεται καρφάκι» για το περιβάλλον.

Πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο, που πριν από λίγες ημέρες είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα δωρίσει προϊόντα περιποίησης δέρματος, σώματος, μαλλιών και μακιγιάζ για να «βοηθήσει τους εφήβους στην Altadena να νιώσουν ξανά αυτοπεποίθηση».

«Είμαστε πραγματικά συντετριμμένες βλέποντας την καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Το να βλέπουμε τόσους πολλούς ανθρώπους να αναγκάζονται να απομακρυνθούν και να ακούμε τις ιστορίες εκείνων που έχασαν τα πάντα είναι βαθιά θλιβερό και δύσκολο να το κατανοήσουμε», έγραφε στην ανάρτησή της. Η δισεκατομμυριούχος και μητέρα δύο παιδιών αγόρασε το τζετ το 2020 για 72,8 εκατ. δολάρια. Πραγματοποίησε 195 πτήσεις το 2024, σύμφωνα με το «Celebrity Private Jet Tracker».

