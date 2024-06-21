Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kendall Jenner: Έβαλε το μικροσκοπικό μπικίνι της και έκανε ηλιοθεραπεία δίπλα σε μια πισίνα - Χάρμα οφθαλμών…

Η 28χρονη κόρη της Kris Jenner φωτογραφήθηκε από τον Cameron Hammond  

Kendall Jenner

Η Κένταλ Τζένερ φόρεσε το μικροσκοπικό μπικίνι της και αποφάσισε να κάνει ηλιοθεραπεία δίπλα σε μια πισίνα. Η «βετεράνος» του «Keeping Up With The Kardashians» μας έδειξε για πολλοστή φορά την καλλίγραμμη σιλουέτα της -μπράβο στο κορίτσι- και πόζαρε όλο ναζί στον φακό. Άλλωστε, αυτή είναι και η δουλειά της… 

Kendall Jenner

Η 28χρονη κόρη της Kris Jenner φωτογραφήθηκε από τον Cameron Hammond.

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Σύμφωνα με τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, η Κένταλ Τζένερ βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό ξανά σε σχέση με τον Bad Bunny, μετά τη συνάντησή τους στο Met Gala. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Kendall και ο Bad Bunny έδωσαν τέλος στο ειδύλλιό τους μετά από 10 μήνες μαζί. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι δύο τους το μετάνιωσαν και είπαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kendall Jenner
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark