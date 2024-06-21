Η Κένταλ Τζένερ φόρεσε το μικροσκοπικό μπικίνι της και αποφάσισε να κάνει ηλιοθεραπεία δίπλα σε μια πισίνα. Η «βετεράνος» του «Keeping Up With The Kardashians» μας έδειξε για πολλοστή φορά την καλλίγραμμη σιλουέτα της -μπράβο στο κορίτσι- και πόζαρε όλο ναζί στον φακό. Άλλωστε, αυτή είναι και η δουλειά της…

Η 28χρονη κόρη της Kris Jenner φωτογραφήθηκε από τον Cameron Hammond.

Σύμφωνα με τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, η Κένταλ Τζένερ βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό ξανά σε σχέση με τον Bad Bunny, μετά τη συνάντησή τους στο Met Gala. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Kendall και ο Bad Bunny έδωσαν τέλος στο ειδύλλιό τους μετά από 10 μήνες μαζί. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι δύο τους το μετάνιωσαν και είπαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους.

Πηγή: skai.gr

