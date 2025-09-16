Σάρον Στόουν: Μεταμορφώθηκε σε «αφέντρα» και αποδεικνύει ότι στην ηλικία των 67 το έχει ακόμα… (φωτό)

H Σάρον Στόουν (Sharon Stone) εμφανίστηκε σε μια ιδιαίτερα προκλητική πόζα αλλά όχι μόνη της. Στην παρέα της είχε κι έναν νεαρό άνδρα. Η διάσημη ηθοποιός μεταμορφώθηκε σε «αφέντρα» για τη νέα καμπάνια της Mugler.

Η 67χρονη ηθοποιός ήταν ντυμένη στα μαύρα και κοίταζε έναν άνδρα που ήταν ξαπλωμένος με τα πόδια του ανοιχτά γύρω της. Η εικόνα είναι αρκετά προκλητική, αλλά όταν έχεις δει τη Σάρον Στόουν στην ταινία «Βασικό Ένστικτο», στη συνέχεια αλλάζεις άποψη.

Η εμβληματική ηθοποιός είναι το νέο πρόσωπο του διάσημου οίκου και η συλλογή είναι εμπνευσμένη από τις ταινίες θρίλερ της δεκαετίας του 1990 και από τη φωτογραφική ιστορία του ίδιου του Mugler. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από έναν, περίπου, μήνα η ηθοποιός είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στο «Business Insider» ότι είχε τσακωθεί με τον Μάικλ Ντάγκλας πριν πρωταγωνιστήσουν μαζί στην ταινία, το 1992.

Η Στόουν ισχυρίστηκε ότι ο Ντάγκλας δεν ήθελε καν να κάνει δοκιμαστικό μαζί της για την εν λόγω ταινία και ο τσακωμός τους έλαβε χώρα για πρώτη φορά στις Κάννες. Η Στόουν ανέφερε, επίσης, ότι η διένεξή τους συνέβη επειδή υπερασπίστηκε έναν φίλο για τον οποίο ο Ντάγκλας μιλούσε αρνητικά και αυτό τον «προκάλεσε».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ντάγκλας δήλωσε στο «Page Six» ότι ο ηθοποιός δεν θυμάται να έχει συναντήσει τη Στόουν πριν από το κάστινγκ.

Η Σάρον Στόουν είχε μιλήσει στο παρελθόν για το πώς άλλαξε η ζωή της μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η οποία την έκανε σύμβολο του σεξ μέσα σε μια νύχτα. Οι θαυμαστές της έφτασαν σε σημείο να πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητό της, όταν σταματούσε σε κάποιο φανάρι. «Θυμάμαι ότι το φανάρι άναβε πράσινο και πάνω στο αυτοκίνητό μου υπήρχαν άνθρωποι», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο CNN. Μάλιστα, στα απομνημονεύματά της, «The Beauty of Living Twice», η Στόουν είπε πως χαστούκισε τον σκηνοθέτη από οργή όταν ανακάλυψε ότι την είχε ξεγελάσει για τη συγκεκριμένη σκηνή.

Πηγή: skai.gr

