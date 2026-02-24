Κέιτ Χάντσον: Είναι τεράστια τιμή να είσαι υποψήφια ανάμεσα σε Βρετανούς ηθοποιούς

Η Κέιτ Χάντσον άφησε για λίγο το... «μπλε» του «Song Sung Blue» και «ψήφισε» κόκκινο, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο φετινό χαλί των BAFTA.

Υποψήφια για το Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για το «Song Sung Blue», η διάσημη ηθοποιός παρευρέθηκε στην τελετή απονομής των βρετανικών βραβείων φορώντας μια δημιουργία του οίκου Prada, με ακάλυπτους ώμους, ενσωματωμένο κορσέ και εντυπωσιακό άνοιγμα στην πλάτη. Την εμφάνιση ολοκλήρωσε με κοσμήματα του οίκου Chaumet και ένα χτένισμα εμπνευσμένο από την αίγλη του παλιού Χόλιγουντ. Μάλιστα, σε ανάρτησή της στο Instagram μοιράστηκε με τους θαυμαστές της, εικόνες από την άφιξή της στην τελετή.

Kate Hudson, nominated for Best Leading Actress, wore a #Prada red silk gabardine dress featuring a tablier neckline and an asymmetrical skirt with a train, while attending the EE BAFTA Film Awards 2026 in London, United Kingdom on February 22, 2026.#PradaPeople #KateHudson pic.twitter.com/KrQbmoHQCr — PRADA (@Prada) February 23, 2026

Μιλώντας στη βρετανική ιστοσελίδα London Beautiful Life (μέσω του Parade), η Χάντσον, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Ντάνι Φουτζικάουα, αναφέρθηκε στην παρουσία της στα BAFTA, «στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού» και εξήγησε γιατί η υποψηφιότητά της αποτελεί τεράστια τιμή.

«Είναι υπέροχα, όλη αυτή η εμπειρία είναι εκπληκτική», δήλωσε. «Αγαπώ πολύ αυτή την ταινία. Το να βρίσκομαι εδώ και να είμαι υποψήφια είναι από μόνο του μια γιορτή και το κλίμα είναι πολύ ευχάριστο».

Η σταρ δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τους Βρετανούς συναδέλφους της: «Δεν περνάει απαρατήρητο, ειδικά από τους Αμερικανούς ηθοποιούς, το τι σημαίνει να έχεις βρετανική παιδεία στην υποκριτική», ανέφερε. «Είναι σίγουρα μια διαφορετική κατηγορία, οπότε το να βρίσκεσαι ανάμεσα σε τόσους Βρετανούς του χώρου είναι μια τεράστια τιμή - πραγματικά μεγάλη. Δίνει μια αίσθηση ιδιαίτερου κύρους», συμπλήρωσε.

Μπορεί το Βραβείο BAFTA να κατέληξε τελικά στα χέρια της Τζέσι Μπάκλεϊ για την ερμηνεία της στο «Hamnet», η χολιγουντιανή σταρ ήδη προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά των Όσκαρ στις 15 Μαρτίου, όπου είναι επίσης υποψήφια στην ίδια κατηγορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.