Κέιτ Χάντσον: Αποκάλυψε ποια είναι το «μεγαλύτερα δώρα» της καριέρας της

Η Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson) αναπολεί την καριέρα της ως ηθοποιός. Η 46χρονη σταρ της ταινίας «Almost Famous» μίλησε ανοιχτά για τα σχεδόν 30 χρόνια της στο Χόλιγουντ και τα «μεγαλύτερα δώρα» που έχει λάβει, κατά την πρεμιέρα της επερχόμενης ταινίας της, «Song Sung Blue», στο Λος Άντζελες.

«Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι οι άνθρωποι που γνώρισα, οι σχέσεις που δημιούργησα, που πάντα θεωρώ τα μεγαλύτερα δώρα μου», δήλωσε η ηθοποιός στο «People».

Kate Hudson shares the ‘biggest gift’ of her career after nearly 30 years in Hollywood https://t.co/RwSRdCOZwx pic.twitter.com/0I7pntBnpI — New York Post (@nypost) November 2, 2025

«Νιώθω πολύ τυχερή που ανήκω σε έναν κόσμο ανθρώπων που είναι απίστευτα συναρπαστικοί, έξυπνοι και άγριοι και ζουν έξω από τα καθιερωμένα πρότυπα, ακόμα και αν προσπαθούν να το αποφύγουν», πρόσθεσε η σταρ της ταινίας «Glass Onion».

Η Κέιτ Χάντσον, κόρη της διάσημης Goldie Hawn και του μουσικού Bill Hudson, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ανεξάρτητη ταινία «Desert Blue» το 1998. Δύο χρόνια μετά κατάφερε να κερδίσει τον ρόλο που την έκανε διάσημη, αυτόν της «Penny Lane» στη μουσική δραματική ταινία του Cameron Crowe, «Almost Famous», του 2000.

«Το μόνο που ήθελα πάντα να κάνω ήταν μιούζικαλ», δήλωσε η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Fool’s Gold» για την επερχόμενη ταινία της. «Αυτή η ταινία, προφανώς, δεν είναι μιούζικαλ, αλλά αυτή η ταινία συγκεκριμένα είναι όλα όσα έχω μελετήσει στη ζωή μου και στην καριέρα μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.