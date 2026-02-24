Ράσελ Μπραντ: Δηλώνει αθώος για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση 2 γυναικών το 2009

Ο Ράσελ Μπραντ δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες που αφορούν βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο γυναικών το 2009. Ο 50χρονος πρώην κωμικός και παρουσιαστής, που πλέον διαμένει στη Φλόριντα των ΗΠΑ, εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου 2026 ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο, προκειμένου να αρνηθεί επίσημα τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπραντ φέρεται: να βίασε μία γυναίκα σε χρονικό διάστημα μεταξύ 7 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2009 και να προέβη σε σεξουαλική επίθεση εναντίον δεύτερης γυναίκας μεταξύ 31 Αυγούστου και 1 Δεκεμβρίου 2009. Και τα δύο περιστατικά φαίνεται, σύμφωνα με την «Daily Mail», ότι έλαβαν χώρα στο Λονδίνο.

Ο Μπραντ επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικά για την ακροαματική διαδικασία. Κατά την άφιξή του στο δικαστήριο, εμφανίστηκε κρατώντας μια Βίβλο με πολλούς σελιδοδείκτες. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους πώς αισθάνεται, απάντησε μονολεκτικά: «Ευλογημένος».

Εντός της δικαστικής αίθουσας, ο κατηγορούμενος έβγαλε το καπέλο του και το κράτησε στο στήθος του, καθώς επιβεβαίωνε τα στοιχεία του και δήλωνε την αθωότητά του από το εδώλιο. Η κύρια δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 3 Ιουνίου 2026. Ο δικαστής ανακοίνωσε επίσης ότι θα διεξαχθεί νέα ακροαματική διαδικασία διαχείρισης της υπόθεσης προς τα τέλη Μαρτίου. Μέχρι τότε, ο Ράσελ Μπραντ θα παραμείνει ελεύθερος με εγγύηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα γνωστοποιήσει στο δικαστήριο τις διευθύνσεις κατοικίας του τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ.

Ο πρώην παρουσιαστής και ηθοποιός αντιμετωπίζει ήδη μία κατηγορία για βιασμό, μία για άσεμνη επίθεση και δύο ακόμη για σεξουαλική επίθεση, που αφορούν συνολικά τέσσερις διαφορετικές γυναίκες. Για τις πέντε αυτές κατηγορίες είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο τον Μάιο του 2025, δηλώνοντας και τότε αθώος. Οι δύο νέες κατηγορίες που προστέθηκαν αφορούν δύο επιπλέον γυναίκες, διευρύνοντας σημαντικά το κατηγορητήριο σε βάρος του.

Η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας συνεχίζεται, με τις αρχές να καλούν οποιονδήποτε έχει επηρεαστεί ή διαθέτει πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση να προσέλθει και να καταθέσει. Οι καταγγελίες οδήγησαν στην έναρξη της έρευνας τον Σεπτέμβριο του 2023.

Μεταξύ άλλων, ο Μπραντ έχει κατηγορηθεί: για τον βιασμό γυναίκας σε ξενοδοχείο το 1999, μετά από γνωριμία τους σε θεατρική εκδήλωση στο Μπόρνμουθ, καθώς και για τον βιασμό γυναίκας που εργαζόταν στην τηλεόραση το 2004, έπειτα από συνάντησή τους σε μπαρ στο Σόχο, όπου φέρεται να την παρενόχλησε και να την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη σε τουαλέτα.

