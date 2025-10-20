Είναι μια από τις κορυφαίες σταρ του Χόλιγουντ, με ένα τζάκι που γέρνει από το βάρος των βραβείων της. Όμως η Κέιτ Μπλάνσετ πήρε μια μεγάλη απόφαση: Να αφήσει στην άκρη τον Χόλιγουντ και να «βυθιστεί» στον κόσμο των ταπεινών σπόρων. Τα μάτια της λάμπουν καθώς μιλά με ενθουσιασμό για το είδος banksia (βαγξία) από την πατρίδα της, την Αυστραλία.

«Είναι ένας σπόρος με αρκετά άγρια εμφάνιση, που απελευθερώνει τον σπόρο του μόνο σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες», αναφέρει η ηθοποιός στο BBC. Και μπορεί να μοιάζει σαν βούρτσα τουαλέτας, αλλά, όπως λέει η διάσημη ηθοποιός, «αυτό που βγαίνει από τους συγκεκριμένους σπόρους είναι τόσο εντυπωσιακό». Η ίδια ζει κοντά στον βοτανικό κήπο Wakehurst, στο Σάσεξ. «Πραγματικά, ανακάλυψα το Wakehurst τυχαία. Με γοήτευσε το τοπίο και πάντα νιώθω αναζωογονημένη όταν βρίσκομαι στη φύση», εξηγεί η ηθοποιός.

«Και τότε ανακάλυψα την τράπεζα σπόρων και πραγματικά με εντυπωσίασε το έργο που γίνεται εδώ. Αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εμένα».

Η MSB (Millennium Seed Bank) φιλοξενεί περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια σπόρους που έχουν συλλεχθεί από 40.000 είδη άγριων φυτών σε όλο τον κόσμο. Οι σπόροι, που έχουν κάθε σχήμα, μέγεθος και χρώμα, υποβάλλονται σε προσεκτική επεξεργασία, ξηραίνονται και στη συνέχεια αποθηκεύονται σε καταψύκτες σε θερμοκρασία -20 °C.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τον βασιλιά Κάρολο - τότε πρίγκιπα της Ουαλίας - το 2000. Έχει συμμετάσχει σε ένα ειδικό επεισόδιο ενός podcast του Kew σχετικά με το πρόγραμμα με τίτλο «Unearthed: The Need For Seeds» με την ηθοποιό. Σε αυτό το επεισόδιο, ο βασιλιάς Κάρολος μιλάει για την ανησυχία του ότι πολλά είδη φυτών χάνονται.

«Γνωρίζω πόσο κρίσιμο είναι όλο αυτό, καθώς και η καταστροφή των τροπικών δασών, η εξαφάνιση ατελείωτων ειδών, τα οποία πιθανότατα έχουν αξιοσημείωτες ιδιότητες», λέει στο podcast. Όταν άνοιξε για πρώτη φορά η τράπεζα σπόρων, θεωρήθηκε ως ένα καταφύγιο για την ημέρα της κρίσης, ένα εφεδρικό αποθετήριο σπόρων για την προστασία των άγριων φυτών υπό εξαφάνιση.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι σκοπός του προγράμματος είναι οι σπόροι να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Απλώς τους παρέχουμε ένα ασφαλές καταφύγιο μέχρι να μπορέσουμε να τα επιστρέψουμε σε ένα περιβάλλον όπου θα μπορούν να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν», σημειώνουν.

Η Κέιτ Μπλάνσετ περιγράφει την τράπεζα σπόρων ως το καλύτερα φυλαγμένο μυστικό του Ηνωμένου Βασιλείου και πιστεύει ότι τα επόμενα 25 χρόνια το έργο της θα συνεχίσει να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. «Συχνά αναρωτιέσαι, πού είναι τα καλά νέα; Και στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα», λέει η ηθοποιός και προσθέτει: «Έρχεσαι εδώ, επισκέπτεσαι την τράπεζα σπόρων, περπατάς σε ένα τοπίο με τόσο μεγάλη βιοποικιλότητα και φεύγεις με ανεβασμένη διάθεση. Ξέρεις ότι η αλλαγή είναι δυνατή και ότι συμβαίνει».

