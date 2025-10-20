Ο πρώτος πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Ojani Noa, ισχυρίστηκε ότι η καλλιτέχνις τον απάτησε κατά τη διάρκεια του γάμου τους, αφού εκείνη δήλωσε ότι δεν την είχε «αγαπήσει πραγματικά» κανένας από τους πρώην της.

«Ας το πω απλά, σταμάτα να μας υποτιμάς. Σταμάτα να με υποτιμάς», έγραψε ο Noa, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Λόπεζ από το 1997 έως το 1998, στο Instagram. «Το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαι εγώ. Το πρόβλημα είσαι εσύ», ισχυρίστηκε ο πρώην σύζυγός της.

Σε άλλο σημείο της ανάρτησής του, ο Ojani Noa ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός. «Έχεις αγαπηθεί μερικές φορές. Έχεις παντρευτεί 4 φορές. Και έχεις κάνει αμέτρητες σχέσεις. Έχεις κάνει καλές σχέσεις... Εγώ για παράδειγμα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο παραγωγός, 51 ετών, μοιράστηκε στη συνέχεια ότι ήταν ερωτευμένος με την ηθοποιό της «Selena», μετακομίζοντας ακόμη και σε άλλη πολιτεία και αφήνοντας τη δουλειά και τους συγγενείς του για να υποστηρίξει την καριέρα της στο Χόλιγουντ. «Είμαι ένας καταπληκτικός, τρυφερός άνθρωπος, ένας υπέροχος άνθρωπος. Ειλικρινής, πιστός σε σένα, ποτέ δεν είπα ψέματα, ποτέ δεν συμπεριφέρθηκα άσχημα, ποτέ δεν σε απάτησα», έγραψε. «Ήμουν καλός μαζί σου. Είμαι πολύ καλός άνδρας για σένα», συνέχισε ο Noa.

Jennifer Lopez’s first husband Ojani Noa accuses of her cheating in scathing rant: ‘You are the problem’ https://t.co/RHKHMFMm8N pic.twitter.com/hibTvoqopc — New York Post (@nypost) October 19, 2025

Ο πρώην σύζυγός της ισχυρίστηκε ότι η Λόπεζ «επέλεξε τη φήμη και την περιουσία» και ότι προσπάθησε να σώσει τον γάμο τους μετά την υποτιθέμενη απιστία της τραγουδίστριας του «On The Floor». «Γι’ αυτό σε άφησα, γι’ αυτό χώρισα μαζί σου. Πες την αλήθεια για μια φορά. Ας μάθουν όλοι ότι εσύ είσαι το πρόβλημα. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου», κατέληξε.

Τα σχόλια του έρχονται λίγες μέρες μετά τη δήλωση της 56χρονης Λόπεζ σε συνέντευξή της στον Χάουαρντ Στερν ότι δεν ένιωσε ποτέ αγαπημένη από κανέναν από τους πρώην της. «Αυτό που έμαθα είναι ότι αυτό δεν έχει να κάνει με εμένα, ότι δεν είμαι αξιαγάπητη, αλλά ότι εκείνοι δεν είναι ικανοί… Δεν το έχουν μέσα τους», είπε, προσθέτοντας: «Και μου έδωσαν ό,τι είχαν. Μου έδωσαν τα πάντα. Όλα τα δαχτυλίδια, όλα τα πράγματα που θα μπορούσα να θέλω. Τα σπίτια, τον γάμο, τα πάντα. Αλλά...».

👑 Jennifer Lopez Gets Honest When Asked If She's Ever 'Truly Been Loved 🥹 pic.twitter.com/stbGOxEzUT — Re_jlo (@re_jlo) October 15, 2025

Μέρος του προβλήματος ήταν, όπως παραδέχτηκε, ότι «δεν αγαπούσα τον εαυτό μου» εκείνη την εποχή. Η Λόπεζ έχει παντρευτεί και χωρίσει τέσσερις φορές, με την πιο πρόσφατη να είναι με τον Μπεν Άφλεκ. Έχει δύο παιδιά, τα 17χρονα δίδυμα, με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι.



