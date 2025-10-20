Σταλόνε: Η θεωρία της συζύγου του για τα τρανσέξουαλ παιδιά του Χόλιγουντ

Η σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζένιφερ Φλάβιν (Jennifer Flavin), πιστεύει ότι υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους τα παιδιά των διασημοτήτων είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως τρανσέξουαλ.

«Απλά πιστεύω ότι το Χόλιγουντ, ξέρετε, έχει να κάνει με την έκφραση», είπε η 57χρονη Φλάβιν κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο «The Katie Miller Podcast». «Αν σήμερα νιώθεις γάτα, είσαι γάτα. Και είναι τόσο χαλαρό. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πραγματικά ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι τα αξεσουάρ μας. Είναι μικρά ανθρώπινα όντα που χρειάζονται καθοδήγηση και όρια. Και τα όρια και η οργάνωση είναι πραγματικά σημαντικά για αυτά, γιατί βοηθά τον εγκέφαλό τους να οργανώσει τα πάντα», ανέφερε η σύζυγος του διάσημου ηθοποιού.

Σύμφωνα με την Τζένιφερ Φλάβιν, ο πλούτος των διασημοτήτων παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. «Υπάρχουν πάρα πολλά από όλα», υποστήριξε. «Γίνεται πραγματικά μπερδεμένο για ένα μικρό παιδί». Το πρώην μοντέλο συνέχισε μιλώντας για την ανατροφή των τριών κοριτσιών της με τον Σταλόνε: «Δεν έχει σημασία τι αποφασίζεις να γίνεις ως ενήλικας, αλλά αναθρέψτε τα με κοινή λογική», τόνισε.

«Θέλω να πω, οι κόρες μου ήταν αγοροκόριτσα. Προτιμούσαν να φορούν παντελόνια αντί για φορέματα, καταλαβαίνετε; Και αγαπούσαν τα σπορ. Αλλά ποτέ δεν τους είπα: ‘’Ω, τώρα είστε αγόρια’’. Απλά τους έλεγα: ‘’Σας αρέσει να παίζετε σπορ, σας αρέσει να κάνετε παρέα με αγόρια, αυτό είναι υπέροχο’’».

Η Φλάβιν και ο Σταλόνε είναι παντρεμένοι από τον Μάιο του 1997, αλλά η σχέση τους δεν ήταν πάντα ομαλή. Τον Αύγουστο του 2022, η ίδια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σταρ του «Rocky», για να τον δεχτεί πίσω έναν μήνα αργότερα.

Υπάρχουν πολλοί διάσημοι που έχουν μιλήσει ανοιχτά για την υποστήριξή τους προς τα παιδιά τους που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς, μεταξύ των οποίων και ο Λιβ Σράιμπερ και η Ναόμι Γουότς. Τον Μάιο, ο ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για την τρανς ταυτότητα της κόρης του, σε συνέντευξή του στο «Variety».

«Η Κάι ήταν πάντα αυτό που είναι. Ίσως η πιο σημαντική στιγμή ήταν όταν μας ζήτησε να αλλάξουμε τις αντωνυμίες της. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου φάνηκε τόσο μεγάλο ζήτημα, γιατί η Κάι ήταν ανέκαθεν πολύ θηλυκή. Είναι σημαντικό που βγαίνει και λέει “είμαι τρανς” και “δείτε με”», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Πηγή: skai.gr

