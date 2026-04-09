Κάθριν Ο' Χάρα: Το προφητικό όνειρο πριν από τον θάνατό της – Τι αποκάλυψε ο αδελφός της

Συγκίνηση προκαλούν οι νέες αποκαλύψεις για τις τελευταίες ημέρες της Κάθριν Ο' Χάρα, όπως τις περιέγραψε ένα μέλος της οικογένειάς της, ρίχνοντας φως σε άγνωστες πτυχές των τελευταίων στιγμών της.

Το Χόλιγουντ βυθίστηκε στο πένθος όταν έγινε γνωστό ότι η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου, σε ηλικία 71 ετών, από πνευμονική εμβολή, με υποκείμενη αιτία τον καρκίνο του ορθού. Η είδηση σκόρπισε θλίψη στους θαυμαστές της παγκοσμίως, καθώς επρόκειτο για μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες της μικρής και μεγάλης οθόνης.

Ο αδελφός της, Michael P. O'Hara, αποκάλυψε μέσα από το podcast του «Dreams of Our Loved Ones» πως η ίδια «δεν μιλούσε πολύ προς το τέλος», σημειώνοντας ότι απέφευγε ακόμη και τις τηλεφωνικές συνομιλίες. «Δεν ήθελε πραγματικά να μιλήσει στο τηλέφωνο… και δεν ζούσε κοντά, ήταν στο Λος Άντζελες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η περιγραφή του για ένα όνειρο που είδε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της. Όπως είπε, ονειρεύτηκε ότι την αγκάλιαζε, ερμηνεύοντας το όραμα αυτό ως έναν άτυπο αποχαιρετισμό. «Την αγκάλιαζα και ήταν πραγματικά όμορφο. Υποθέτω ότι ήταν κάτι σαν αποχαιρετισμός», εξομολογήθηκε.

Μετά την απώλειά της, ο ίδιος περιέγραψε ένα ακόμη όνειρο, στο οποίο η ηθοποιός εμφανιζόταν «πολύ ευτυχισμένη», να ασχολείται με την ανακαίνιση ενός νέου σπιτιού «στον άλλο κόσμο». «Ήταν πολύ απασχολημένη, διάλεγε έπιπλα και καναπέδες και μου είπε: “Μπορείς να μένεις εδώ όποτε θέλεις”», είπε, προσθέτοντας πως η εικόνα αυτή του θύμισε στιγμές από το παρελθόν, όταν τον φιλοξενούσε στο σπίτι της.

«Ήταν τόσο ευτυχισμένη και γεμάτη ζωή… και αυτό είναι παρηγορητικό», σημείωσε, τονίζοντας πως η αγάπη για τα αγαπημένα πρόσωπα δεν χάνεται ποτέ. «Όλοι έχουμε εμπειρίες με ανθρώπους που έχουμε χάσει… αλλά η αγάπη συνεχίζεται και παραμένει πάντα μαζί μας», είπε συγκινημένος.

Η Κάθριν Ο' Χάρα έγινε ευρέως γνωστή μέσα από επιτυχημένες παραγωγές όπως το «Schitt’s Creek», το «Home Alone» και το «Best in Show», αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στον χώρο της υποκριτικής. Η τελευταία της εμφάνιση στη σειρά «The Studio» απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, με τον ρόλο της να της χαρίζει μεταθανάτια διάκριση στα Βραβεία Ηθοποιών του 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το ταλέντο και τη διαχρονική της αξία.

Πηγή: skai.gr

