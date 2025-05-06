Μαρία Αλιφέρη: «Είμαι ερωτική γυναίκα, δεν είμαι καμιά μοναξιασμένη…»

Τη Μαρία Αλιφέρη φιλοξένησε στην εκπομπή του «Στιγμές» ο Μάνος Νιφλής και οι δυο τους είχαν μια πραγματικά πολύ όμορφη συζήτηση που άγγιξε και άγνωστες πλευρές της προσωπικής ζωής της γνωστής και αγαπημένης ηθοποιού.

-Οι έρωτες στη ζωή σας;

«Ήρθαν και παρήλθαν. Δεν είχαν υπόστρωμα για να γίνει αγάπη»

-Μήπως φταίτε κι εσείς για αυτό… Μήπως δεν το αφήσατε….

«Είχα απαιτήσεις και όχι γιατί είμαι εγωκεντρικό πλάσμα. Κάποιες κοινές απαιτήσεις για να περπατήσουμε μαζί. Όχι για να τραφεί ο εγωισμός μου. Το δυσκολότερο πράγμα είναι οι προσωπικές σχέσεις. Είναι κορυφαίο πράγμα για μένα η συντροφικότητα»

-Δεν πονέσατε για έρωτα που χάσατε;

«προσπαθώ να έχω καθαρή ματιά και εντιμότητα μέσα μου. Όχι, τέλειωσε γιατί δεν μπορούσε να πάει παρακάτω. Όταν κλείσει τον κύκλο του και βλέπεις ότι δεν περπατάει, κλείνει. Κατά τη διάρκεια ασφαλώς, αλλά όταν κλείνει πια…»

-Κοιτώντας πίσω λέτε ότι ίσως κάτι να μπορούσε να εξελιχθεί αλλιώς;

«Όχι, πάντα κοίταγα και το πιο μέσα, από νεούδι που ήμουν. Έχει κοινά σημεία, έχει ελευθερία, όχι ελευθεριότητα, ελευθερία»

-Αυτή η λογική σας, σας εμπόδισε να χαρείτε πράγματα…

«Όχι αντιθέτως. Ειλικρινά. Αν έχεις τακτοποιήσει σε ένα βαθμό τα μέσα σου είσαι καλά με όλους. Ήταν δυσκολότερη η ζωή μου όταν ήμουν στρείδι»

-Είχατε συνείδηση της εμφάνισής σας και της εικόνας σας;

«Χαμπάρι… Ένας λόγος ήταν ότι πετάχτηκα ξαφνικά και τρόμαξα και έπρεπε να δουλέψω σκληρά για να ανταποκριθώ. Βλέπω τώρα φωτογραφίες και λέω, νόστιμη ήμουν. Ίσως γιατί ποτέ στη ζωή μου δεν εστίασα στην εικόνα. Πάω κατ’ ευθείαν από πίσω, στον άνθρωπο»

-Στο φλερτ ήσασταν ανοιχτή;

«Βεβαίως.. Είμαι ερωτική γυναίκα, δεν είμαι καμιά μοναξιασμένη…»

-Πολύ απαιτητική…

«Θα πω ειλικρινής… Και έντιμη με τον εαυτό μου και με τους άλλους»

-Σας προκάλεσε πρόβλημα;

«Ναι, η εικόνα είναι μεγάλη παγίδα. Κάποιες σχέσεις εγκλωβίστηκαν στην εικόνα και δεν υπήρχε η Μαρία. Τι να την κάνω εγώ την Αλιφέρη; Όταν κατεβάινω από τη σκηνή είμαι η Μαρία»

-Δεν νομίζετε ότι ζούμε σε μια εποχή που ίσως η εικόνα έχει ξεπεράσει την ουσία;

«Το ίσως τι το βάζετε; Αυτή είναι κατάρα της εποχής μας. Μείναμε στην εικόνα και χάνουμε την ουσία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.