Εσείς ξέρετε τι ενώνει τη Μαρία Κορινθίου με την Κατερίνα Τσάβαλου;

Σε εμπορικό κέντρο των Βορείων Προαστίων βρέθηκαν πριν λίγες μέρες η Μαρία Κορινθίου με την Κατερίνα Τσάβαλου και την κόρη της. Και είχαν σοβαρό λόγο για αυτή τη συνάντηση.

Ναι, είναι φίλες, εδώ και πολλά χρόνια μάλιστα. Αλλά είναι και κάτι περισσότερο. Οικογένεια. Κι αυτό ίσως να μην είναι ευρέως γνωστό, να μην το ξέρετε, ή να μην το θυμάστε. Βλέπετε η Μαρία Κορινθίου και ο σύζυγός της -τότε- Γιάννης Αϊβάζης έγιναν νονοί στο κοριτσάκι της Κατερίνας Τσάβαλου και του Δημήτρη Στεργίου (με τον οποίον κι εκείνη έχει χωρίσει πια σε βίους παράλληλους με την κουμπάρα της).

Στη βάφτιση όμως της μικρής που πήρε το όνομα Μαρία- Μελίνα και τη φωνάζουν Μαριμέλη, που έγινε το 2019 στη Νέα Σμύρνη και τα δύο ζευγάρια ήταν τρισευτυχισμένα.

Και οι γάμοι τους μπορεί να έληξαν αλλά η κουμπαριά ισχύει για πάντα! Και η Μαρία Κορινθίου είναι μια καλή νονά για τη βαφτιστήρα της. Και φροντίζει να είναι κοντά της όσο πιο συχνά γίνεται.

Η βόλτα φυσικά περιελάμβανε και ψώνια για εκείνη και δώρα και φυσικά παγωτό με τις δύο φίλες και κουμπάρες να βρίσκουν χρόνο να πούνε και τα δικά τους νέα, αλλά και να χαλαρώσουν μαζί όπως έκαναν πάντα.

