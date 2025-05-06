Μία ολόκληρη ιστορία – σαν βιντεοκλίπ – θα συνοδεύει σκηνικά την Κλαυδία με ειδικά εφέ, ενώ αυτή θα ερμηνεύει την «Αστερομάτα» στη σκηνή της Eurovision. Χθες έγινε στη Βασιλεία της Ελβετία η πρώτη πρόβα της Ελλάδας η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και μάλιστα φαίνεται ότι προκάλεσε πολλές καλές εντυπώσεις.

Όπως αποκαλύφθηκε από την πρόβα, η σκηνή θα μετατραπεί ψηφιακά σε μία προβλήτα, όπου η Κλαυδία θα στέκεται πάνω σε έναν βράχο για να περάσει το μήνυμα του αποχωρισμού. Πλάνα από την οροφή του σταδίου θα κάνουν την προβλήτα να μοιάζει σαν να είναι μέσα στο νερό.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την OGAE Greece, η σκηνή και η οθόνη πίσω της φαίνεται να μεταμορφώνεται σε φλεγόμενα δέντρα και ηφαιστειακά τοπία, που σιγά σιγά απλώνονται στη LED επιγραφή, όσο το τραγούδι κλιμακώνεται.

Η ερμηνεύτρια θα φορά ένα μαύρο φόρεμα με μικροσκοπικά κρύσταλλα που θα αλλάζει χρώματα ανάλογα τα φώτα.

Μετά τη χθεσινή πρόβα, για πρώτη φορά η ελληνική συμμετοχή έχει ανοδική πορεία στα στοιχήματα, με περισσότερες ψήφους από τις επιτροπές, και εμφανίζεται στην 8η θέση.

Γενικά, οι προβλέψεις δείχνουν ότι το τραγούδι θα περάσει στον τελικό.

Η δεύτερη πρόβα της Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Μαΐου. Η Κλαυδία θα διαγωνιστεί στον δεύτερο ημιτελικό την επόμενη Πέμπτη στις 15 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

