Kanye West: Μας έχει «κάψει» τον εγκέφαλο… – Πουλάει μπλούζα με σβάστικα

Ο Ίλον Μασκ απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο X 

Kanye West

Το ναζιστικό παραλήρημα του Kanye West δεν έχει τελειωμό. Τώρα ο διάσημος ράπερ πουλάει στην επίσημη ιστοσελίδα του, Yeezy, μόνο μια μπλούζα με σβάστικα, η οποία κοστίζει 20 ευρώ.

Ο ιστότοπος δεν διαθέτει πλέον τίποτα άλλο παρά το συγκεκριμένο μπλουζάκι με τη σβάστικα στο μπροστινό μέρος - μαζί με τον κωδικό «HH-01» - που πιστεύεται ότι είναι μια αναφορά στο «Heil Hitler».

Kanye West

Το μπλουζάκι εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα το Σαββατοκύριακο, παρά την ανάρτηση του West στο X το Σάββατο που έγραφε: «Δεν θα πουλούσα ποτέ ένα μπλουζάκι με σβάστικα, επειδή οι άνθρωποι θα μπορούσαν να υποστούν σωματική βλάβη φορώντας το... Αγαπώ τους οπαδούς και τους υποστηρικτές μου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες, ο Ίλον Μασκ προχώρησε στην απενεργοποίηση του λογαριασμού του Kanye West στο Χ μετά τις προκλητικές αναρτήσεις του, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αυτοχαρακτηρίστηκε «ναζί» και δήλωσε ότι αγαπάει τον Χίτλερ. 

«Δεδομένων των αναρτήσεων, ο λογαριασμός του εντάχθηκε στην κατηγορία NSFW. Δεν θα μπορείτε πλέον να τον δείτε», έγραψε ο Ίλον Μασκ στην ανάρτησή του σχετικά με τον 49χρονο ράπερ.

Ο ράπερ έγραψε το βράδυ της Κυριακής: «Αποσυνδέομαι από το Twitter. Εκτιμώ τον Elon που μου επέτρεψε να ξεσπάσω». Και συνέχισε: «Αγαπώ όλους εσάς που μου δώσατε την ενέργεια και την προσοχή. Να ξανασυνδεθούμε. Καλησπέρα και καληνύχτα».

Πηγή: skai.gr

