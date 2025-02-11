Kanye West: Μας έχει «κάψει» τον εγκέφαλο… – Πουλάει μπλούζα με σβάστικα

Το ναζιστικό παραλήρημα του Kanye West δεν έχει τελειωμό. Τώρα ο διάσημος ράπερ πουλάει στην επίσημη ιστοσελίδα του, Yeezy, μόνο μια μπλούζα με σβάστικα, η οποία κοστίζει 20 ευρώ.

Ο ιστότοπος δεν διαθέτει πλέον τίποτα άλλο παρά το συγκεκριμένο μπλουζάκι με τη σβάστικα στο μπροστινό μέρος - μαζί με τον κωδικό «HH-01» - που πιστεύεται ότι είναι μια αναφορά στο «Heil Hitler».

Το μπλουζάκι εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα το Σαββατοκύριακο, παρά την ανάρτηση του West στο X το Σάββατο που έγραφε: «Δεν θα πουλούσα ποτέ ένα μπλουζάκι με σβάστικα, επειδή οι άνθρωποι θα μπορούσαν να υποστούν σωματική βλάβη φορώντας το... Αγαπώ τους οπαδούς και τους υποστηρικτές μου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες, ο Ίλον Μασκ προχώρησε στην απενεργοποίηση του λογαριασμού του Kanye West στο Χ μετά τις προκλητικές αναρτήσεις του, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αυτοχαρακτηρίστηκε «ναζί» και δήλωσε ότι αγαπάει τον Χίτλερ.

Kanye West might be the first person I will ever support being banned from X.



Not because I don’t believe in free speech, but because he’s posting literal porn on the timeline.



I’m having dinner in a sushi restaurant and opened my X while my friend was ordering and the waitress… — Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) February 9, 2025

«Δεδομένων των αναρτήσεων, ο λογαριασμός του εντάχθηκε στην κατηγορία NSFW. Δεν θα μπορείτε πλέον να τον δείτε», έγραψε ο Ίλον Μασκ στην ανάρτησή του σχετικά με τον 49χρονο ράπερ.

As if we needed further proof of Kanye’s antisemitism, he chose to put a single item for sale on his website – a t-shirt emblazoned with a swastika. The swastika is the symbol adopted by Hitler as the primary emblem of the Nazis. It galvanized his followers in the 20th century… pic.twitter.com/0TT30Dda9D — ADL (@ADL) February 10, 2025

Ο ράπερ έγραψε το βράδυ της Κυριακής: «Αποσυνδέομαι από το Twitter. Εκτιμώ τον Elon που μου επέτρεψε να ξεσπάσω». Και συνέχισε: «Αγαπώ όλους εσάς που μου δώσατε την ενέργεια και την προσοχή. Να ξανασυνδεθούμε. Καλησπέρα και καληνύχτα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.