Με στόχο να κάνει έκπληξη στους θαυμαστές του, ο Ed Sheeran πήγε σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στη νότια Ινδία το Σαββατοκύριακο που πέρασε και ξεκίνησε να τραγουδάει live, αλλά η αστυνομία σύντομα όρμησε και τράβηξε την πρίζα που χρησιμοποιούσε ο Βρετανός τραγουδιστής, λέγοντας ότι δεν είχε λάβει άδεια.

Ο τέσσερις φορές νικητής των Grammy βρισκόταν στη μέση της ερμηνείας του "Shape of You", όταν ένας αστυνομικός με χακί στολή έβγαλε τα καλώδια της κιθάρας και του μικροφώνου του (όπως αποτυπώνεται και σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), αφήνοντας τον τραγουδιστή πραγματικά απορημένο.

Η τοπική αστυνομία είπε ότι είχε αρνηθεί προηγουμένως να δώσει άδεια στον Sheeran για να παίξει μουσική στον συγκεκριμένο δρόμο και ένας πολίτης κάλεσε γραμμή βοήθειας για να αναφέρει την παράβαση μόλις άρχισε να παίζει.

«Απορρίψαμε το αίτημα άδειας, επειδή η οδός Church Street είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος και προσπαθούμε να αποτρέψουμε τους ανθρώπους από το να μετακινούνται εκεί», δήλωσε στο CNN τη Δευτέρα ο Shekhar H. Tekkannavar, Αναπληρωτής Επίτροπος της Αστυνομίας του Κεντρικού τμήματος Bengaluru.

Αλλά ο Sheeran ισχυρίστηκε ότι η συναυλία στον δρόμο είχε πάρει 'όλα τα οκέι'.

«Είχαμε άδεια να παίξουμε μουσική στον δρόμο», επεσήμανε ο Sheeran στο Instagram λίγο μετά το περιστατικό την Κυριακή. «(Η συναυλία στον δρόμο) είχε προγραμματιστεί από πριν, δεν αποφασίσαμε να εμφανιστούμε έτσι ξαφνικά».

«Αλληλεγγύη» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Ed Sheeran

Το περιστατικό έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστη να δημοσιεύει μέρος της συναυλίας του Sheeran στο X.

«Πήγα για μια χαλαρή βόλτα στην οδό Church και έπεσα πάνω στον Ed Sheeran που έπαιζε ζωντανά. Τι πόλη!»

Υπήρχαν, ωστόσο και οι επικρίσεις στο διαδίκτυο για τις τοπικές αρχές, με ορισμένους να λένε ότι η συναυλία δεν θα προκαλούσε προβλήματα και ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν σε πιο σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η λειψυδρία στην πόλη των περίπου 14 εκατομμυρίων.

Ο Sheeran είναι ένας δημοφιλής καλλιτέχνης στην Ινδία και πραγματοποίησε sold-out συναυλία στη Βομβάη πέρυσι.

Είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει δύο ακόμη συναυλίες στην Ινδία πριν πάει στην Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.