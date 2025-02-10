Αποδεχόμενος το τιμητικό βραβείο για το έργο ζωής του στα βραβεία Γκόγια της Ισπανικής Ακαδημίας το βράδυ του Σαββάτου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ ξέσπασε κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον «νταή» και «κακοποιό».

Στη σκηνή του Palacio de Congresos de Granada, πλαισιωμένος από τον Antonio Banderas, ο οποίος του απένειμε το βραβείο, ο διάσημος ηθοποιός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για κάποιες αλλαγές που έχει παρατηρήσει στον κόσμο.

«Έχουμε, δυστυχώς, εκλεγμένους αξιωματούχους που δεν μας εμπνέουν με τον τρόπο που θέλουμε να εμπνευστούμε», είπε -αρχικά- ο ηθοποιός. «Βρισκόμαστε σε ένα πολύ σκοτεινό σημείο στην Αμερική, όπου έχουμε για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών έναν νταή και κακοποιό», συνέχισε, κάνοντας μια παύση, με τον ηθοποιό να δέχεται το χειροκρότημα του κοινού.

#Goya2025 | Richard Gere hace referencia a Donald Trump en su discurso tras recibir el Goya Internacional: "Vengo de América, que está en un lugar muy oscuro, donde un matón es el presidente, pero no solo pasa en Estados Unidos"



▶https://t.co/5mixL3aoYM pic.twitter.com/D9I83pQfmk — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 8, 2025

«Αλλά δεν είναι μόνο στις ΗΠΑ, είναι παντού», προειδοποίησε, προσθέτοντας: «Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση».

Ο Richard Gere επανέλαβε όσα είπε και κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πριν από τη βράβευση: «Η Αμερική βιώνει μια σκοτεινή περίοδο και έχει έρθει η ώρα να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση για αυτόν τον σκοτεινό γάμο του χρήματος και της εξουσίας. Είναι ανεύθυνο και διαβρωτικό το γεγονός ότι υπάρχουν εκατομμυριούχοι επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένας κίνδυνος για ολόκληρο τον πλανήτη. Οι εκατομμυριούχοι κλόουν που περιβάλλουν τον Τραμπ είναι ανώριμοι και ναρκισσιστές, ένα θανατηφόρο μείγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Richard Gere, en la rueda de prensa del premio Goya Internacional, sobre el gobierno de Trump: "Estos payasos que están rodeando a nuestro presidente son extremadamente inmaduros y narcisistas y ese tipo de poder y el narcisismo es mortal"#Canal24horas: https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/FL9qnlD7X3 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) February 7, 2025

Είναι γνωστό ότι ο Gere μετακόμισε πρόσφατα στην Ισπανία με τη σύζυγό του, Alejandra Silva. Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το βραβείο, αν και παραδέχτηκε ότι αισθάνθηκε ότι ήρθε λίγο νωρίς. «Πρόκειται για μια υπέροχη ενθάρρυνση. Αυτά τα βραβεία για το επίτευγμα ζωής είναι πάντα, νομίζω, λίγο πρόωρα. Έχω πολλά ακόμη να κάνω…».



