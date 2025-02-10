Στην απενεργοποίηση του λογαριασμού του Kanye West στο Χ προχώρησε ο Ίλον Μασκ μετά τις προκλητικές αναρτήσεις του ράπερ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αυτοχαρακτηρίστηκε «ναζί» και δήλωσε ότι αγαπάει τον Χίτλερ.

«Δεδομένων των αναρτήσεων, ο λογαριασμός του εντάχθηκε στην κατηγορία NSFW. Δεν θα μπορείτε πλέον να τον δείτε», έγραψε ο Ίλον Μασκ στην ανάρτησή του σχετικά με τον 49χρονο ράπερ.

Ο λόγος είναι, φυσικά, οι παραληρηματικές αναρτήσεις του ράπερ στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας προσβλητικά σχόλια, μεταξύ άλλων και για τους Εβραίους.

Given what he has posted, his account is now classified as NSFW. You should not be seeing that anymore. — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο David Schwimmer, ο αγαπημένος ηθοποιός από τα «Φιλαράκια», είχε ζητήσει από τον Μασκ να «πετάξει» εκτός Χ τον Kanye West μετά το παραλήρημά του.

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε έναν διαταραγμένο από το να εκτοξεύει μίσος, αλλά μπορούμε να σταματήσουμε να του δίνουμε βήμα. Ο Kanye West έχει 32,7 εκατ. followers στην πλατφόρμα σου, X. Αυτό είναι διπλάσιος αριθμός ανθρώπων από τον αριθμό των Εβραίων που υπάρχουν. Η αρρωστημένη ρητορική μίσους του οδηγεί σε πραγματική βία κατά των Εβραίων», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός.

Ο ράπερ έγραψε το βράδυ της Κυριακής: «Αποσυνδέομαι από το Twitter. Εκτιμώ τον Elon που μου επέτρεψε να ξεσπάσω». Και συνέχισε: «Αγαπώ όλους εσάς που μου δώσατε την ενέργεια και την προσοχή. Να ξανασυνδεθούμε. Καλησπέρα και καληνύχτα».

Μόλις τα νέα έγιναν γνωστά στα social media, όπως είναι λογικό, οι χρήστες άρχισαν να πανηγυρίζουν, με κάποια σχόλια να είναι ιδιαίτερα… αιχμηρά.

Kanye West deactivated his X account... saying he crashed out is an understatement. From posting porn to berating women, to hyper-criticism of Jews. pic.twitter.com/CKYEeHI9Ls — Jay (@RealMezmo) February 10, 2025

🚨Kanye Account Deactivated🚨

After vulgar psychotic posts against women, Jews, Christians, LGBTQ, he is gone for now.

Let’s hope he never returns.

Thanks to all who exposed him. pic.twitter.com/9mc1xFhENK — @JudeanGeneral ll🇺🇸🇨🇦🇮🇱 (@judeangeneral2) February 10, 2025

After his recent wild & crazy rantings... hard core porno posts... Kanye West deactivated his Twitter account... it was inevitable pic.twitter.com/YKDeOtPScU — 💎 Aleisha - yo 🖤❤️💛 (@aleisha_71) February 10, 2025

Πηγή: skai.gr

