Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Kanye West: Ο Ίλον Μασκ απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο X – Πανηγυρίζουν οι χρήστες στα social media…

Και ο David Schwimmer, ο αγαπημένος ηθοποιός από τα «Φιλαράκια», είχε ζητήσει από τον Μασκ να «πετάξει» εκτός Χ τον Kanye West 

Kanye West

Στην απενεργοποίηση του λογαριασμού του Kanye West στο Χ προχώρησε ο Ίλον Μασκ μετά τις προκλητικές αναρτήσεις του ράπερ, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αυτοχαρακτηρίστηκε «ναζί» και δήλωσε ότι αγαπάει τον Χίτλερ. 

«Δεδομένων των αναρτήσεων, ο λογαριασμός του εντάχθηκε στην κατηγορία NSFW. Δεν θα μπορείτε πλέον να τον δείτε», έγραψε ο Ίλον Μασκ στην ανάρτησή του σχετικά με τον 49χρονο ράπερ.

Kanye West

Ο λόγος είναι, φυσικά, οι παραληρηματικές αναρτήσεις του ράπερ στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας προσβλητικά σχόλια, μεταξύ άλλων και για τους Εβραίους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο David Schwimmer, ο αγαπημένος ηθοποιός από τα «Φιλαράκια», είχε ζητήσει από τον Μασκ να «πετάξει» εκτός Χ τον Kanye West μετά το παραλήρημά του. 

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε έναν διαταραγμένο από το να εκτοξεύει μίσος, αλλά μπορούμε να σταματήσουμε να του δίνουμε βήμα. Ο Kanye West έχει 32,7 εκατ. followers στην πλατφόρμα σου, X. Αυτό είναι διπλάσιος αριθμός ανθρώπων από τον αριθμό των Εβραίων που υπάρχουν. Η αρρωστημένη ρητορική μίσους του οδηγεί σε πραγματική βία κατά των Εβραίων», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός. 

Ο ράπερ έγραψε το βράδυ της Κυριακής: «Αποσυνδέομαι από το Twitter. Εκτιμώ τον Elon που μου επέτρεψε να ξεσπάσω». Και συνέχισε: «Αγαπώ όλους εσάς που μου δώσατε την ενέργεια και την προσοχή. Να ξανασυνδεθούμε. Καλησπέρα και καληνύχτα».

Μόλις τα νέα έγιναν γνωστά στα social media, όπως είναι λογικό, οι χρήστες άρχισαν να πανηγυρίζουν, με κάποια σχόλια να είναι ιδιαίτερα… αιχμηρά. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Kanye West Ίλον Μασκ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark