Ο Μπρους Γουίλις έγινε 70 ετών και το γιόρτασε με την οικογένειά του. Τα τελευταία χρόνια, ο ηθοποιός έχει αποσυρθεί από τη δημοσιότητα λόγω προβλημάτων υγείας, καθώς έχει διαγνωστεί με αφασία και μετωποκροταφική άνοια, αλλά οι δικοί τους άνθρωποι δημοσιεύουν και μοιράζονται με το κοινό στιγμές της καθημερινότητάς του.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η μία από τις κόρες του, ο Μπρους Γουίλις εμφανίζεται να χορεύει με την πρώην σύζυγό του, Ντέμι Μουρ. Οι δύο ηθοποιοί ήταν παντρεμένοι από το 1987 έως το 2000, ενώ διατηρούν μια εξαιρετική σχέση ακόμα και μετά τον χωρισμό τους.

«Στον Βασιλιά… Σ’ αγαπώ, μπαμπά! Χρόνια πολλά, πάπα», έγραψε στην ανάρτησή της η κόρη του, με τα σχόλια να «πέφτουν βροχή» από τους χρήστες. Ο Μπρους Γουίλις και η Ντέμι Μουρ έχουν αποκτήσει μαζί τρεις κόρες, τη Ράμερ, την Ταλούλα και τη Σκάουτ. Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει, επίσης, δύο μικρότερες κόρες, τη Μέιμπλ και την Έβελιν από τον γάμο του με την Emma Heming.

Σε ένα άλλο βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, o ηθοποιός φαίνεται να σβήνει τα κεράκια, ενώ στο πλευρό του είναι η αγαπημένη του σύζυγος. Στο ίδιο βίντεο φαίνονται και οι κόρες του, καθώς και τα εγγόνια του, να τον χειροκροτούν όλοι μαζί. «Ο Μπρους Γουίλις σβήνει κεράκια γενεθλίων μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Ένα βίντεο, αμέτρητες αναμνήσεις…», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η οικογένεια του Μπρους Γουίλις ανακοίνωσε τη διάγνωση της αφασίας τον Μάρτιο του 2022, αναφέροντας τότε πως θα αποχωρούσε από την καριέρα του που σήμαινε τόσα πολλά γι’ αυτόν. Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2023, αποκάλυψαν ότι είχε διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια.

