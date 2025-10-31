Η Κάιλι Τζένερ μας έδειξε το ντεκολτέ της καθώς παρευρέθηκε στην έναρξη της έκθεσης «Swarovski Masters of Light Hollywood». Η Giovanna Battaglia Engelbert σχεδίασε το ειδικά φτιαγμένο μίνι φόρεμα της 28χρονης παραγωγού και σταρ των Kardashians, με κρύσταλλα Swarovski. Η Κάιλι φόρεσε, επίσης, σκουλαρίκια, βραχιόλια και δαχτυλίδια της συλλογής «Vienna Collection».

Πρόσφατα, η μεγιστάνας του μακιγιάζ διαφήμισε τη νέα της συλλογή μακιγιάζ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η νέα της διαφήμιση συνδυάστηκε με μια αισθησιακή -φαινομενικά- γυμνή φωτογράφιση. Η 28χρονη σταρ των ριάλιτι σόου «ανέβασε» αρκετές φωτογραφίες στα social media, συνεχίζοντας να τιμά την εποχή που ξεκίνησε ως έφηβη, πριν από 10 χρόνια και έθεσε τις τάσεις της μόδας. Η σταρ των Καρντάσιαν φόρεσε κι ένα στέμμα, ως «Queen Kylie», και ενθουσίασε τον ανδρικό πληθυσμό.

Η Κάιλι Τζένερ φαίνεται να διανύει μία από τις πιο σταθερές και ήρεμες περιόδους της προσωπικής της ζωής. Η σχέση της με τον καταξιωμένο ηθοποιό του Χόλιγουντ, Τιμοτέ Σαλαμέ, συνεχίζει να συγκεντρώνει τα βλέμματα και να απασχολεί τα διεθνή μέσα.

Παρότι η σχέση τους ξεκίνησε χαμηλόφωνα, οι κοινές τους εμφανίσεις επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός δεσμού που «χτίστηκε» σταδιακά. Από κόκκινα χαλιά μέχρι διακριτικές εξόδους στο Λος Άντζελες, η Τζένερ και ο Σαλαμέ δείχνουν να έχουν βρει έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας, έναν συνδυασμό ιδιωτικότητας και επαγγελματισμού, που επιτρέπει στη σχέση τους να αναπνέει χωρίς να «πνίγεται» από τη δημοσιότητα.

Για την Κάιλι, που εδώ και χρόνια ζει υπό συνεχή παρακολούθηση, η επιλογή ενός πιο χαμηλού προφίλ στην προσωπική της ζωή μοιάζει συνειδητή. Μετά το τέλος της σχέσης της με τον ράπερ Τράβις Σκοτ, με τον οποίο έχει δύο παιδιά, η επιχειρηματίας δείχνει να αναζητά σταθερότητα και ισορροπία. Πηγές από το περιβάλλον της κάνουν λόγο για μια Κάιλι πιο ώριμη, πιο επιλεκτική και πιο προσηλωμένη σε μια σχέση που θέλει να προστατεύσει.

