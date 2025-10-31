Η Κέιτι Πέρι έκανε μια διακριτική εμφάνιση στο Instagram με τον νέο της πλέον σύντροφο, Τζάστιν Τριντό, όταν δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο για να γιορτάσει τα 41α γενέθλιά της. Η τραγουδίστρια του «Dark Horse», η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε παγκόσμια περιοδεία με το «Lifetimes Tour» γιόρτασε με ενθουσιασμό τα γενέθλιά της.

Η Κέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, 53 ετών, συνδέθηκαν ρομαντικά για πρώτη φορά τον Ιούλιο και πρόσφατα δημοσιοποίησαν τη σχέση τους στο Παρίσι. Η τραγουδίστρια, η οποία έγινε 41 ετών στις 25 Οκτωβρίου, δημοσίευσε ένα βίντεο που εμφανίζεται να σβήνει τα κεράκια στην τούρτα της.

Ήταν στα παρασκήνια κατά τη διάρκεια μιας από τις στάσεις της περιοδείας της, ενώ δίπλα της βρίσκονταν χορευτές κι άλλα μέλη του προσωπικού σε αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Και καθώς έσβηνε τα κεριά, ο Τριντό εμφανίστηκε για λίγο στο βάθος με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του.

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το καλοκαίρι, όταν εθεάθησαν μαζί σε ραντεβού στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τότε, η Πέρι είχε πρόσφατα χωρίσει από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Όρλαντο Μπλουμ, τον Ιούνιο, ενώ ο Τριντό είχε ήδη ανακοινώσει τον χωρισμό του από την τότε σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ, έπειτα από 18 χρόνια γάμου, το 2023.

