Κάιλι Μινόγκ: Οι πόζες με μαγιό και η αισθησιακή φωτογράφιση

Η Κάιλι Μινόγκ μας έδειξε την απίστευτη σιλουέτα της καθώς πόζαρε με μαγιό για μια νέα «καυτή» φωτογράφιση. Η 57χρονη τραγουδίστρια ήταν εντυπωσιακή με το μαγιό που επέλεξε, το οποίο αναδείκνυε το γυμνασμένο σώμα της.

Αναφερόμενη στην κυκλοφορία της συνέχειας του «Wicked: For Good», έγραψε στην ανάρτησή της: «Ήταν σαν ένα ροζ και πράσινο Σαββατοκύριακο...». Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Ariana Grande και η Cynthia Erivo ως Glinda και Elphaba, με τις δύο να φορούν συχνά ροζ και πράσινα ρούχα για τις προωθητικές εκδηλώσεις.

Η καλλιτέχνις πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ειδικό άλμπουμ για τα 10 χρόνια του «Kylie Christmas» στις 5 Δεκεμβρίου, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα νέα τραγούδια: Hot In December, This Time Of Year, Office Party και το νέο single, που έχει τον απλό τίτλο XMAS.

Το άλμπουμ «Kylie Christmas» του 2015 είχε μια διασκευή του «Santa Baby» της Eartha Kitt, ένα από τα τραγούδια της με τις περισσότερες αναπαραγωγές κάθε χρόνο από τότε. Η σταρ είναι η Αυστραλή καλλιτέχνιδα με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών και η τρίτη με τις υψηλότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά μόλις τώρα άρχισε να γίνεται γνωστή στις ΗΠΑ μετά την επιτυχία του «viral hit» της, «Padam Padam», το 2023.

