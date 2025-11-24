Η Κιμ Καρντάσιαν γίνεται συχνά πρωτοσέλιδο για τις επιλογές της στη μόδα. Η 45χρονη σταρ των ριάλιτι σόου φτάνει συχνά στα άκρα, όπως και αυτή τη φορά, καθώς μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες που τη δείχνουν να απολαμβάνει μια βουτιά στον ωκεανό, φορώντας ένα vintage φόρεμα Alexander McQueen, από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2003 του αείμνηστου σχεδιαστή.

Φαινόταν εκπληκτική καθώς βυθιζόταν στο νερό για τις φωτογραφίες, τις οποίες μοιράστηκε μαζί με μια εικόνα του φορέματος σε μια κούκλα δίπλα στο Oyster Gown του McQueen, το οποίο η Κιμ φόρεσε στο πάρτι του «Vanity Fair», το 2020.

Ενώ η τηλεπερσόνα φαινόταν να παίρνει τη φωτογράφιση στα σοβαρά, λόγω της ιστορικής σημασίας του εμβληματικού ενδύματος, η αδελφή της, Khloe, φαινόταν να διασκεδάζει, καθώς χαρακτήρισε την αδελφή της «φρικιό» για τις φωτογραφίες που τράβηξε. «Είσαι τρελή που μπήκες στο νερό τη νύχτα. Είναι σκοτεινά έξω στις φωτογραφίες αυτές. Είσαι καλά;», έγραψε στην ανάρτησή της.

Αν και φαινόταν σίγουρα προκλητική, η επιλογή της να φορέσει αυτό το φόρεμα θα προκαλέσει σίγουρα συζητήσεις, δεδομένης της πολιτιστικής σημασίας του, καθώς προέρχεται από τη σειρά «Irere».

Η συλλογή είχε ως θέμα το νερό, και το μουσείο Victoria And Albert του Λονδίνου είπε για την έκθεση του 2003: «Η έκθεση άνοιξε με μια υποβρύχια ταινία σε σκηνοθεσία του John Maybury, που έδειχνε ένα κορίτσι με ένα σκισμένο φόρεμα να βουτάει στη θάλασσα και να φαίνεται ότι πνίγεται...

Αλλά δεν ήταν μια συγκινητική ταινία για μια χαμένη αθωότητα, καθώς το Irere, που σημαίνει «μεταμόρφωση» σε μια από τις αυτόχθονες γλώσσες του Αμαζονίου, είχε σκοπό να διηγηθεί την ιστορία της μεταμόρφωσης του κοριτσιού από επιζώσα ναυαγίου σε πριγκίπισσα του Αμαζονίου, μια ιστορία λύτρωσης και επιβίωσης».

Στο πάρτι των Όσκαρ του 2020, η Κιμ φόρεσε το συγκεκριμένο φόρεμα - μόνο δύο υπάρχουν - προκαλώντας μεγάλη αναταραχή στους λάτρεις της μόδας. Αποκάλυψε ότι το φόρεμα της το αγόρασε ο τότε σύζυγός της, Kanye West.

Το δεύτερο από τα δύο φορέματα βρίσκεται τώρα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης και έχει περιγραφεί ως «αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό φόρεμα του 21ου αιώνα» από τον Andrew Bolton, επιμελητή του μουσείου.

Πηγή: skai.gr

