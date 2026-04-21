Κάια Γκέρμπερ: Το μικροσκοπικό μπικίνι και οι διακοπές στο Μεξικό με τον σύντροφό της

Η Κάια Γκέρμπερ είναι γνωστό ότι διαθέτει μια καλλίγραμμη σιλουέτα. Το μοντέλο απαθανατίστηκε σε χαλαρές στιγμές στο Μεξικό μαζί με τον σύντροφό της, Lewis Pullman (Λιούις Πούλμαν).

Το 24χρονο μοντέλο και ηθοποιός -κόρη της Σίντι Κρόφορντ- εμφανίστηκε με ένα μικροσκοπικό μπλε μπικίνι, αναδεικνύοντας τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της, ενώ περπατούσε στην παραλία. Το ζευγάρι, που είναι μαζί περισσότερο από έναν χρόνο, κρατιόταν χέρι-χέρι και απόλαυσε τη θάλασσα.

Από την πλευρά του, ο Λιούις Πούλμαν, γιος του ηθοποιού Μπιλ Πούλμαν, εμφανίστηκε σε εξαιρετική φόρμα, χωρίς μπλούζα και με μαύρο μαγιό, επιβεβαιώνοντας ότι και οι δύο ανήκουν σε οικογένειες με ισχυρή παρουσία στο Χόλιγουντ.

Η εντυπωσιακή φυσική κατάσταση της Γκέρμπερ δεν είναι τυχαία. Το μοντέλο γυμνάζεται συστηματικά με τη γνωστή personal trainer, Kirsty Godso, η οποία φημίζεται για τα απαιτητικά της προγράμματα. Η προπόνησή της περιλαμβάνει έντονες ασκήσεις όπως σχοινάκι και σπριντ, αλλά και ενδυνάμωση με προβολές, σανίδα και ασκήσεις χεριών με βάρη.

Η Κάια Γκέρμπερ έχει καταφέρει να χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας και της υποκριτικής, πέρα από τη βαριά «κληρονομιά» της μητέρας της. Έχει περπατήσει στις μεγαλύτερες πασαρέλες παγκοσμίως και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας, ενώ τα τελευταία χρόνια κάνει δυναμικά βήματα και στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, με συμμετοχές σε δημοφιλείς παραγωγές όπως το «Palm Royale».

Η σχέση της με τον Λιούις Πούλμαν φαίνεται να εξελίσσεται σοβαρά. Οι δυο τους εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Ιανουάριο του 2025, λίγο μετά τον χωρισμό της από τον Όστιν Μπάτλερ, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για τρία χρόνια. Μάλιστα, τον Μάιο του 2025, η Κάια είχε εμφανιστεί μαζί με τον σύντροφό της και τη μητέρα του, δείχνοντας ότι οι δεσμοί τους δυναμώνουν, ενώ και οι γονείς του ηθοποιού έχουν ήδη δείξει τη στήριξή τους στην καριέρα της.

Πηγή: skai.gr

