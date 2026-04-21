Η Αν Χάθαγουεϊ έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «The Devil Wears Prada 2», στη Νέα Υόρκη. Η 43χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή κατακόκκινη στράπλες δημιουργία του οίκου Louis Vuitton. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της φορώντας κοσμήματα Bulgari.

Η πρωταγωνίστρια, που αγαπήθηκε ως Άντι Σακς στην πρώτη ταινία, επανενώθηκε με το εμβληματικό καστ. Η Μέριλ Στριπ, η οποία ενσαρκώνει τη θρυλική Μιράντα Πρίστλι, εντυπωσίασε με ένα κόκκινο φόρεμα-κάπα, συνδυασμένο με μαύρα γάντια και γυαλιά ηλίου, αποπνέοντας δυναμισμό και κομψότητα.

Από την πλευρά της, η Έμιλι Μπλαντ ξεχώρισε με μία avant-garde δημιουργία του οίκου Schiaparelli, με πολυεπίπεδη τούλινη φούστα και κοσμήματα Mikimoto. Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Τζον Κρασίνσκι, ο οποίος επέλεξε ένα κομψό μαύρο βελούδινο κοστούμι. Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο από το 2010, αντάλλαξε τρυφερά βλέμματα μπροστά στους φωτογράφους.

Ο Στάνλεϊ Τούτσι, που επίσης συμμετέχει στην ταινία, εμφανίστηκε με σκούρο κοστούμι, γκρι γραβάτα και γυαλιά ηλίου, διατηρώντας το κλασικό του στυλ. Το «παρών» έδωσε και η Lady Gaga, η οποία επέλεξε ένα κομψό μαύρο φόρεμα. Η διάσημη τραγουδίστρια έχει γράψει και ερμηνεύσει το τραγούδι «Runway» μαζί με την Doechii για το soundtrack της ταινίας.

Η πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου sequel συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ και της μόδας, επιβεβαιώνοντας ότι το «The Devil Wears Prada 2» φιλοδοξεί να επαναλάβει την επιτυχία της πρώτης ταινίας κι αυτή τη φορά με ακόμη περισσότερη λάμψη και στιλ…

