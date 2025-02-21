Ο Τζάστιν Μπίμπερ προκάλεσε νέα ανησυχία στους θαυμαστές του μετά την εμφάνισή του στα εγκαίνια του pop up καταστήματος περιποίησης δέρματος της συζύγου του, Χέιλι, στο Λος Άντζελες.

Ο τραγουδιστής φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου εθεάθη να χαμογελά ανεξέλεγκτα, ενώ μιλούσε με κάποια θαυμάστριά του. Στα σχόλια, οι θαυμαστές μοιράστηκαν την ανησυχία τους καθώς έγραψαν: «Είναι τόσο δύσκολο να το βλέπεις αυτό. Κάποιος να τον βοηθήσει».

[LATEST NEWS] Attendees at Hailey Bieber's rhode pop-up say that Justin Bieber attended his wife's event under the influence of 'substances' because of his strange behavior. pic.twitter.com/0MdS1jfYD7 — Hailey Bieber Daily (@HBieberDaily) February 20, 2025

Το κύμα των ανησυχητικών δημόσιων εμφανίσεων του έρχεται, περίπου, έξι μήνες αφότου ο καλλιτέχνης καλωσόρισε το πρώτο του παιδί με τη Hailey, τον γιο Jack Blues. Ωστόσο, η αλλαγή στη συμπεριφορά του σταρ φαίνεται ότι συνέπεσε και με την «πτώση» του πρώην μέντορά του, Diddy, ο οποίος συνελήφθη ένα μήνα αργότερα ως ύποπτος για μια σειρά από αδικήματα εμπορίας σεξ και εκβιασμού.

Ο Diddy - το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Sean Combs - έχει αρνηθεί σθεναρά όλες τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του μετά τη σύλληψή του και ο Justin Bieber δεν έχει μιλήσει ή κάνει κάποιο σχόλιο για την κατάσταση ή τους ισχυρισμούς του πρώην μέντορά του.

Você viu o Justin Bieber? Totalmente drogado!



Imagina implorar por anos pra ter um filho e ficar nessa situação por livre e espontânea vontade, e pior, a mãe deixar o filho conviver com o pai nesse estado. Parem de ser negacionistas, o cara não ta bem. pic.twitter.com/Y4ndlCsVjP — Todo Dia Baldinhos Passando Vergonha (@tododiabaldinho) February 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.