Justin Bieber: Οι θαυμαστές του ανησυχούν μετά τη νέα του εμφάνιση στο Λος Άντζελες – Δείτε video

Το κύμα των ανησυχητικών δημόσιων εμφανίσεων του έρχεται, περίπου, έξι μήνες αφότου ο καλλιτέχνης καλωσόρισε το πρώτο του παιδί με τη Hailey

Justin Bieber

Ο Τζάστιν Μπίμπερ προκάλεσε νέα ανησυχία στους θαυμαστές του μετά την εμφάνισή του στα εγκαίνια του pop up καταστήματος περιποίησης δέρματος της συζύγου του, Χέιλι, στο Λος Άντζελες.  

Justin Bieber

Ο τραγουδιστής φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου εθεάθη να χαμογελά ανεξέλεγκτα, ενώ μιλούσε με κάποια θαυμάστριά του. Στα σχόλια, οι θαυμαστές μοιράστηκαν την ανησυχία τους καθώς έγραψαν: «Είναι τόσο δύσκολο να το βλέπεις αυτό. Κάποιος να τον βοηθήσει».

Το κύμα των ανησυχητικών δημόσιων εμφανίσεων του έρχεται, περίπου, έξι μήνες αφότου ο καλλιτέχνης καλωσόρισε το πρώτο του παιδί με τη Hailey, τον γιο Jack Blues. Ωστόσο, η αλλαγή στη συμπεριφορά του σταρ φαίνεται ότι συνέπεσε και με την «πτώση» του πρώην μέντορά του, Diddy, ο οποίος συνελήφθη ένα μήνα αργότερα ως ύποπτος για μια σειρά από αδικήματα εμπορίας σεξ και εκβιασμού.

Justin Bieber

Ο Diddy - το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Sean Combs - έχει αρνηθεί σθεναρά όλες τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του μετά τη σύλληψή του και ο Justin Bieber δεν έχει μιλήσει ή κάνει κάποιο σχόλιο για την κατάσταση ή τους ισχυρισμούς του πρώην μέντορά του. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Justin Bieber
