Madonna: «Ξεφτιλίζει» τον Ντόναλντ Τραμπ - «Έχουμε έναν πρόεδρο που αποκαλεί τον εαυτό του ''βασιλιά μας''. Δεν είναι αστείο...»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαντόνα ασκεί έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ

Madonna

Η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα, «απασφάλισε» κατά του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε η νέα δημοσίευση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάργηση διοδίων στη Νέα Υόρκη, στην οποία χαρακτήρισε τον εαυτό του «βασιλιά».

«Η χρέωση κυκλοφοριακής συμφόρησης καταργείται. Το Μανχάταν και ολόκληρη η Νέα Υόρκη σώθηκαν. Ζήτω ο βασιλιάς», είχε γράψει ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέσα από τον λογαριασμό της στο X, η Μαντόνα επισήμανε ότι οι ΗΠΑ οικοδομήθηκαν από Ευρωπαίους που διέφυγαν από τη μοναρχία για να δημιουργήσουν μια χώρα όπου η εξουσία ανήκει στον λαό. Μάλιστα, η διάσημη καλλιτέχνιδα τόνισε πως η ίδια δεν βρίσκει τίποτα αστείο στην απόφασή του να αυτοαποκαλείται... «ο βασιλιάς μας».

«Νόμιζα ότι αυτή η χώρα οικοδομήθηκε από Ευρωπαίους που διέφυγαν από την κυριαρχία ενός βασιλιά, προκειμένου να ιδρύσουν έναν Νέο Κόσμο που θα κυβερνάται από τον λαό. Αυτή τη στιγμή, έχουμε έναν πρόεδρο που αποκαλεί τον εαυτό του ''ο βασιλιάς μας''. Αν αυτό είναι αστείο, δεν γελάω».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαντόνα ασκεί έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από λίγο καιρό η τραγουδίστρια είχε γράψει και πάλι στα social media για τον Αμερικανό πρόεδρο: «Είναι τόσο λυπηρό να βλέπουμε τη νέα μας κυβέρνηση να διαλύει σιγά-σιγά όλες τις ελευθερίες για τις οποίες αγωνιστήκαμε και κερδίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Μην εγκαταλείψετε τον αγώνα!». 

Σημειώνεται πως μετά τη νίκη του στις εκλογές, η «βασίλισσα της ποπ» είχε δηλώσει πως «ένας καταδικασμένος εγκληματίας, βιαστής, φανατικός επιλέχθηκε για να ηγηθεί της χώρας μας».

