Η Linda Evangelista έχει μάθει τη δύναμη της φιλίας. Το 59χρονο μοντέλο μίλησε για τη θετική εμπειρία της να δείξει στους φίλους της τις ουλές της μαστεκτομής της, ενώ μίλησε και για τη μάχη της με τον καρκίνο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Shiseido, σε συνεργασία με το «Forbes».

Ερωτηθείσα να θυμηθεί μία στιγμή που ένιωσε πραγματικά όμορφη, η Linda Evangelista ανέφερε τη φωτογράφισή της τον Φεβρουάριο του 2024 για το περιοδικό «Zeit», στην οποία εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα και με τζιν σακάκι.

«Έχω κάνει διπλή μαστεκτομή και δεν το είχα δείξει ποτέ σε κανέναν εκτός από την οικογένειά μου», ανέφερε. Αφού έδειξε τα σημάδια από την επέμβαση, θυμάται ότι της είπαν ότι ήταν «τόσο όμορφη».

«Έπρεπε να ξέρω τον εαυτό μου, κοιτάζοντας στον καθρέφτη. Κάτι που δεν μου αρέσει να κάνω, αλλά θα έπρεπε να ξέρω ότι είναι όμορφο. Και με έκαναν να νιώσω όμορφη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έτσι, μετά από αυτή τη γλυκιά αλληλεπίδραση, το μοντέλο δέχτηκε να βγάλει το πουκάμισό της για τη φωτογράφιση. «Είμαι όμορφη, αλλά έπρεπε να το ακούσω από κάποιον άλλο», εξήγησε. «Οπότε πιστεύω πραγματικά ότι είναι σημαντικό ως γυναίκες να υποστηρίζουμε η μία την άλλη. Νομίζω ότι είμαστε όλες μαζί σε αυτό».

Η Linda Evangelista αποκάλυψε στη «WSJ» ότι πάλεψε με τον καρκίνο του μαστού δύο φορές τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε μια ειλικρινή συνέντευξη, το 58χρονο σούπερ μόντελ ανέφερε ότι διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 2018.

Linda Evangelista Opens Up About the First Time She Showed Friends Her Mastectomy Scars: ‘They Made Me Feel Beautiful’ https://t.co/t2GzC9q6r5 — People (@people) February 21, 2025

«Εντοπίστηκε στην ετήσια μαστογραφία μου. Οι προβλέψεις δεν ήταν καλές και λόγω άλλων παραγόντων υγείας, χωρίς δισταγμό, επειδή ήθελα να τα αφήσω όλα πίσω μου και να μην έχω να ασχοληθώ με αυτό, επέλεξα τη μαστεκτομή. Νομίζοντας ότι ήμουν καλά και έτοιμη για τη ζωή μου. Ο καρκίνος του μαστού δεν υπήρχε περίπτωση να με σκοτώσει», είχε πει στο διάσημο μοντέλο.

Ωστόσο, τον Ιούλιο του 2022, η Evangelista, μετά από ψηλάφηση, εντόπισε ένα εξόγκωμα στο στήθος της και τελικά έμαθε ότι ο καρκίνος «επέστρεψε». «Σκάψτε μια τρύπα στο στήθος μου», είπε στον ογκολόγο της μετά τη δεύτερη διάγνωσή της. «Δεν θέλω να φαίνεται όμορφο. Θέλω να κάνετε εκσκαφή. Θέλω να δω μια τρύπα στο στήθος μου όταν τελειώσετε. Δεν πρόκειται να πεθάνω από αυτό». Η Linda Evangelista είναι απλώς ευγνώμων για την κάθε μέρα που ζει…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.