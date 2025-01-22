Ο Τζάστιν Μπίμπερ διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του. Μαζί με τη σύζυγό του, Χέιλι, ο Καναδός τραγουδιστής ταξίδεψε στο χιονισμένο Άσπεν και σε νέα του ανάρτηση στο Ιnstagram μοιράστηκε με τους θαυμαστές του μοναδικές οικογενειακές στιγμές καθώς και στιγμιότυπα με φίλους.

Ξεχωρίζει μια ασπρόμαυρη εικόνα όπου κρατά τον γιο του Τζακ, σε έναν μάρσιπο στο στήθος του. Διακρίνεται μόνο το πίσω μέρος του κεφαλιού του μωρού το οποίο γεννήθηκε τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με το Hello!. Ο Μπίμπερ, με γυαλιά ηλίου και σκούφο φαίνεται να απολαμβάνει με τον γιο του το χιονισμένο τοπίο.

Ο ποπ σταρ βρέθηκε στο επίκεντρο των φημών τις τελευταίες ώρες, μετά την ξαφνική αποκάλυψη ότι έκανε «unfollow» τη σύζυγό του, Χέιλι, στο Instagram. Ωστόσο, έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια για κρίση στη σχέση τους μέσω ενός Instagram Story.

«Κάποιος μπήκε στον λογαριασμό μου και έκανε unfollow τη γυναίκα μου», έγραψε πάνω σε λευκό φόντο. «Τα πράγματα γίνονται περίεργα εδώ πέρα», συμπλήρωσε και ακολούθησε η νέα ανάρτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.