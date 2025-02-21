Ο Robert De Niro είναι «χαζομπαμπάς»: Ο 81χρονος ηθοποιός μίλησε για το μεγάλωμα της κόρης του

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αποκάλυψε πώς περνάει τις μέρες του με την 22 μηνών κόρη του. Μιλώντας με τον Scott Mills στην εκπομπή «The Scott Mills Breakfast Show» του BBC Radio 2, ο 81χρονος ηθοποιός είπε ότι δεν βλέπει όσες ταινίες θα έπρεπε, επειδή είναι απασχολημένος με τις ειδήσεις ή τις τηλεοπτικές εκπομπές, τις οποίες βλέπει με την κόρη του Gia.

Μάλιστα, ο ίδιος παραδέχτηκε ότι βλέπει πολλές ομοιότητες μεταξύ της κόρης του και του εαυτού του όταν ήταν στην ηλικία της.

«Είναι τόσο αξιολάτρευτο μωρό. Τόσο γλυκιά», ανέφερε για την κορούλα του. «Όταν την κοιτάζω, όλα τα άλλα εξαφανίζονται. Είναι μεγάλη χαρά και ανακούφιση να είμαι μαζί της». Παράλληλα πρόσθεσε πως και τα άλλα του παιδιά, είναι «ξετρελαμένα μαζί της». «Ακόμα και τα εγγόνια. Είναι η θεία τους και εκείνοι πρόκειται να γίνουν έφηβοι», αστειεύτηκε.

Σε συνέντευξή του στο «People», ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είχε μιλήσει, επίσης, για την κόρη του: «Είμαι έτοιμος να δεχτώ ό,τι μου δίνει η ζωή». Αυτή η φιλοσοφία έχει στηρίξει την ιστορική καριέρα του, η οποία περιλαμβάνει δύο βραβεία Όσκαρ, 10 συνεργασίες με τον φίλο και σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορτσέζε και δεκάδες επιτυχημένες ταινίες που αναδεικνύουν τη δραματική και κωμική του γκάμα, από το «Goodfellas» μέχρι το «Meet the Parents».

Ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς στην ιστορία του σινεμά, ο Ντε Νίρο, δεν έχει κρύψει ποτέ την αδυναμία που έχει στην οικογένεια του. Αποκαλύπτει ότι λατρεύει τη στιγμή που όλη η οικογένεια Ντε Νίρο είναι μαζί. «Είναι το παν για μένα, να είμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε ταξίδια».

Πηγή: skai.gr

