Η Κάμερον Ντίαζ δήλωσε ότι η δεκαετής αποχή της από την υποκριτική ήταν τα καλύτερα 10 χρόνια της ζωής της. Η 52χρονη ηθοποιός συνεργάστηκε με τον Jamie Foxx για το blockbuster «Back In Action» του Netflix, σηματοδοτώντας τον πρώτο της ρόλο από τότε που υποδύθηκε τη Miss Hannigan στο remake του «Annie» το 2014. Μιλώντας στην εκπομπή «Graham Norton Show» του BBC μαζί με τον Foxx, η ηθοποιός δήλωσε για το θέμα: «Θεέ μου, το λάτρεψα. Ήταν τα καλύτερα 10 χρόνια της ζωής μου».

Είπε ότι ήταν «απλά ελεύθερη» να είναι μητέρα, σύζυγος και να ζήσει τη ζωή της κάπως ιδιωτικά. «Ήταν τόσο υπέροχα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η ενδεχόμενη επιστροφή της στην υποκριτική είχε νόημα για την οικογένειά της.

Η σταρ του Χόλιγουντ, της οποίας το ντεμπούτο στην υποκριτική έγινε το 1994 στην επιτυχημένη κωμωδία «Η Μάσκα», ανέφερε ότι απέρριπτε ρόλους για χρόνια κατά τη διάρκεια της «συνταξιοδότησής» της μέχρι που ο κόσμος σταμάτησε να της το ζητάει, αλλά εξήγησε ότι δεν ήθελε να απορρίψει τον ρόλο δίπλα στον Φοξ.

«Αν πρόκειται να αφήσω την οικογένειά μου για 10 ώρες την ημέρα - θέλω να το κάνω με... τον πιο ταλαντούχο άνθρωπο στον χώρο της ψυχαγωγίας», είπε για τον 57χρονο Foxx, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε και στην ταινία «Annie».

«Είναι προνόμιο να το κάνω αυτό. Σκέφτηκα ότι αν το αφήσω να χαθεί, όλη αυτή η προσπάθεια, το πάθος που έχω για τη διασκέδαση των ανθρώπων και τη δημιουργία ταινιών που κάνουν το κοινό να χαμογελά και να περνά καλά, αν δεν ασχοληθώ ξανά με αυτό τότε θαε είμαι ανόητη».

