Kim Kardashian: Νέος έρωτας για τη διάσημη τηλεπερσόνα – Μόνη της το αποκάλυψε…

Η Κιμ Καρντάσιαν είναι ερωτευμένη και ετοιμάζεται να ανοίξει το σπίτι της στον νέο της σύντροφο, όπως αναφέρει στο τρέιλερ της 6ης σεζόν του ριάλιτι «The Kardashians».

Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του άνδρα, όμως σημείωσε πως θα «κάνει λίγο χώρο για εκείνον στην ντουλάπα της». Όπως ακούγεται να λέει στο βίντεο, δεν είχε πρόθεση να μείνει ελεύθερη, αφού «χρειάζεται αγάπη και φροντίδα». Μάλιστα, η ίδια αναφέρει ότι όσοι πίστεψαν το αντίθετο, μάλλον δεν τη γνωρίζουν καλά. «Έλεγα πως είχα την πρόθεση να μείνω ελεύθερη, αλλά σας έλεγα εντελώς ψέματα. Δεν θέλω να βγαίνω και δεν θέλω αγάπη και προσοχή; Δεν νομίζω ότι με ξέρετε», ανάφερε χαρακτηριστικά η Kim Kardashian.

Στη συνέχεια, άφησε να εννοηθεί πως είναι κάτι που το βλέπει σοβαρά, καθώς σκέφτεται να κάνει αλλαγές στο σπίτι της, για χάρη του νέου της συντρόφου. «Σκέφτομαι να κάνω μια προσθήκη στο σπίτι, κάπου για να φτιάξει την ντουλάπα του», σημείωσε.

Kim Kardashian teases secret relationship with mystery man in dramatic ‘Kardashians’ trailer: ‘I was fully lying’ https://t.co/Qi0ilCrhbf pic.twitter.com/3eIOXqiDAa — Page Six (@PageSix) January 17, 2025

Η Kim Kardashian συζητούσε με τη μητέρα της, Kris Jenner, η οποία από τα λεγόμενα της κόρης της, κατάλαβε ότι μάλλον της αρέσει αρκετά. «Θα είναι ευτυχισμένος λες;», τη ρωτάει η τηλεπερσόνα, με την Κρις Τζένερ να απαντά: «Πρέπει να σου αρέσει πολύ».

Παρά το γεγονός ότι τον Αύγουστο του 2024, η Κιμ Καρντάσιαν έλεγε σε συνέντευξή της στον Τζίμι Φάλον ότι «δεν ψάχνει για ραντεβού αυτή την περίοδο», φαίνεται πως τα πράγματα αλλάζουν. Η τελευταία δημόσια σχέση της σταρ ήταν με τον Πιτ Ντέιβιντσον, με τον οποίο έβγαινε από το φθινόπωρο του 2021 έως το καλοκαίρι του 2022.

Πηγή: skai.gr

