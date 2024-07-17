Julia Roberts: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον σύζυγό της, Danny Moder

Στον πρόσφατο τελικό του Wimbledon, παρευρέθηκαν πολλοί αγαπημένοι μας celebrities ανάμεσά τους και η Julia Roberts η οποία δεν εμφανίστηκε μόνη της, αλλά με τον σύζυγό της, Danny Moder, σηματοδοτώντας την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια.

Το ζευγάρι, το οποίο μόλις γιόρτασε την 22η επέτειο του γάμου του, καθόταν στο Royal Box του Centre Court για να παρακολουθήσει τον αγώνα μεταξύ του Novak Djokovic και του Carlos Alcaraz, με τον Alcaraz να αναδεικνύεται νικητής.

Η Julia Roberts, για την περίσταση, επέλεξε ένα κομψό σύνολο της Gucci σε λευκό χρώμα, με κόκκινες ρίγες στο κολάρο, τα μανίκια και το τελείωμα. Συνδύασε το ντύσιμό της με μαύρα γυαλιά ηλίου, χρυσό ρολόι και βραχιόλια, ενώ φορούσε και το δαχτυλίδι του αρραβώνα της. Ο Danny Moder φορούσε ένα κομψό μπλε κοστούμι.

Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν το ζευγάρι να απολαμβάνει τον αγώνα, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση τους μετά από δύο δεκαετίες γάμου. Η Julia Roberts είχε δηλώσει το 2018 ότι ο γάμος της με τον Danny Moder ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής της.

«Η σχέση μας γίνεται πιο βαθιά και πιο περίπλοκη», είχε πει στο podcast της Gwyneth Paltrow. «Όταν είσαι νέος και ερωτεύεσαι, σκέφτεσαι να παντρευτείς, να φτιάξεις ένα σπίτι και να κάνεις παιδιά, αλλά δεν ξέρεις αν θα σου αρέσει ο ίδιος καναπές ή αν θα θέλεις πετσέτες με σχέδια».

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά: τα δίδυμα Hazel και Phinnaeus, 19 ετών, και τον Henry, 17 ετών.

