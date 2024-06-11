Ο Jude Law δήλωσε ότι προσπάθησε να παίξει ενάντια στην καλή του εμφάνιση στην ηλικία των 20 ετών, αλλά σήμερα μετανιώνει για τις επιλογές του.

Να θυμίσουμε ότι ο 51χρονος ηθοποιός απέκτησε τη φήμη του καρδιοκατακτητή και έγινε παγκοσμίως διάσημος παίζοντας μια σειρά από κλασικά όμορφους χαρακτήρες. Ήταν ο γοητευτικός «playboy» Dickie Greenleaf στην ταινία του 1999, «The Talented Mr Ripley», ενώ τον απολαύσαμε και σε ρομαντικούς ρόλους όπως στο «The Holiday».

Ωστόσο, στον τελευταίο του ρόλο, στην ιστορική ταινία «Firebrand», τον είδαμε να απέχει πολύ από τον συνηθισμένο, ελκυστικό εαυτό του, καθώς μεταμορφώθηκε σε «Ερρίκο Η».

Μιλώντας στο περιοδικό «DuJour», ο ηθοποιός ανέφερε ότι βρήκε «ικανοποιητικό» να υποδύεται έναν «αντιπαθή» βασιλιά, αντί για τους τυπικούς του ρόλους.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός τόνισε ότι είχε προσπαθήσει να υποδυθεί λιγότερο ελκυστικούς ρόλους όταν ήταν πιο νέος, υποστηρίζοντας ότι τώρα δεν μπορεί, αφού είναι «χαλαρός και φαλακρός». «Προσπαθούσα να παίξω ενάντια στην εμφάνισή και τώρα που είμαι γερασμένος και φαλακρός, εύχομαι να είχα παίξει αυτούς τους ρόλους».

Ο Law έχει κερδίσει επαίνους για την ερμηνεία του στην ταινία, η οποία επικεντρώνεται στον τελευταίο γάμο του βασιλιά, με τη Catherine Parr (την οποία υποδύεται η Alicia Vikander). Ο διάσημος ηθοποιός είχε δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για τη σημερινή μοναρχία, πέρα από τις θεατρικές της πτυχές. «Δεν την παρακολουθώ πραγματικά», είπε. «Δεν μου αρέσει το κουτσομπολιό. Δεν το απολαμβάνω πραγματικά. Δεν βρίσκω κανένα ενδιαφέρον σε αυτό και δεν μου αρέσει πραγματικά να παρακολουθώ ιστορίες κουτσομπολιού».

Πηγή: skai.gr

