Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έχουν απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον, καθώς οι φήμες περί διαζυγίου πληθαίνουν. Μια πηγή δήλωσε στο «Entertainment Tonight» ότι η 54χρονη Λόπεζ και ο 51χρονος Άφλεκ ζουν πλέον ξεχωριστές ζωές, αλλά -επίσημα- δεν έχουν χωρίσει ακόμα.

«Σε αυτή τη φάση της ζωής τους, απλά, κάνουν τα δικά τους πράγματα», ανέφερε ο ίδιος άνθρωπος που μίλησε στο μέσο. «Μπήκαν στη σχέση τους πολύ αισιόδοξα και πίστευαν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν, αλλά δεν έχουν αλλάξει».

Jennifer Lopez and Ben Affleck reportedly ‘living separate lives’ amid marital woes https://t.co/RwtHl5vff8 pic.twitter.com/qf2czwiyDF — Page Six (@PageSix) June 10, 2024

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, πολλά διεθνή μέσα ανέφεραν ότι το ζευγάρι πουλάει την έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, μόλις ένα χρόνο μετά την αγορά του ακινήτου (με μετρητά παρακαλώ…). Ο Άφλεκ μένει σε ένα σπίτι στο Brentwood από τα μέσα Μαΐου.

Jennifer Lopez and Ben Affleck Are Selling Their Beverly Hills Mansion amid Marriage Strain (Source) https://t.co/5Q8ZqvrAWA — People (@people) June 10, 2024

Η τραγουδίστρια «στηρίζεται» στη μητέρα της, τις αδελφές της, Lynda και Leslie Ann, και τα 16χρονα δίδυμα Max και Emme κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου. Μάλιστα, η σταρ του «Selena» ακύρωσε ακόμα και την περιοδεία της «This Is Me... Live-The Greatest Hits» για να περάσει χρόνο με τα παιδιά της, την οικογένεια και τους στενούς της φίλους.

Ο ηθοποιός της ταινίας «Argo», από την πλευρά του, στηρίζεται επίσης στα αγαπημένα του πρόσωπα για να τον βοηθήσουν να περάσει τις δύσκολες στιγμές, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου φίλου και συμπρωταγωνιστή του στο «Good Will Hunting», Matt Damon.

