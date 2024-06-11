Λογαριασμός
Taylor Swift: Άνδρας κατηγορείται για «ηδονοβλεψία» στη συναυλία της στο Εδιμβούργο

Η αστυνομία της Σκωτίας επιβεβαίωσε ότι έγινε μία σύλληψη στο Murrayfield Stadium   

Taylor Swift

Ένας 64χρονος άνδρας κατηγορήθηκε για «ηδονοβλεψία» κατά τη διάρκεια μιας από τις συναυλίες της Taylor Swift στο Εδιμβούργο. Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ… ταξίδεψε το «The Eras Tour» στο Ηνωμένο Βασίλειο και εμφανίστηκε στο Murrayfield για τρεις ημέρες. 

Η αστυνομία της Σκωτίας επιβεβαίωσε ότι έγινε μία σύλληψη στο Murrayfield Stadium. Ο επιθεωρητής David Happs δήλωσε: «Ένας 64χρονος άνδρας συνελήφθη και κατηγορήθηκε σε σχέση με αδίκημα ηδονοβλεψίας που διαπράχθηκε εντός του Murrayfield κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το Σάββατο, 8 Ιουνίου. Αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να εμφανιστεί στο Δικαστήριο του Εδιμβούργου σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές της τραγουδίστριας -γνωστοί ως «Swifties»- έδωσαν το «παρών» στις συναυλίες της. Οι θαυμαστές ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να δουν το είδωλό τους, μεταξύ άλλων από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ισλανδία και τη Γερμανία.

Οι οπαδοί -που αψήφησαν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο καιρό της Σκωτίας- έτυχαν θερμής υποδοχής στο Εδιμβούργο, με την πόλη να προσφέρει ένα σωρό κεράσματα και εκδηλώσεις με θέμα τη Swift.

