Taylor Swift: Άνδρας κατηγορείται για «ηδονοβλεψία» στη συναυλία της στο Εδιμβούργο

Ένας 64χρονος άνδρας κατηγορήθηκε για «ηδονοβλεψία» κατά τη διάρκεια μιας από τις συναυλίες της Taylor Swift στο Εδιμβούργο. Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ… ταξίδεψε το «The Eras Tour» στο Ηνωμένο Βασίλειο και εμφανίστηκε στο Murrayfield για τρεις ημέρες.

Man arrested at Taylor Swift’s show charged with 'voyeurism' at Murrayfield in Edinburghhttps://t.co/PFiFyOhWHe pic.twitter.com/RxlvG2ob7J June 10, 2024

Η αστυνομία της Σκωτίας επιβεβαίωσε ότι έγινε μία σύλληψη στο Murrayfield Stadium. Ο επιθεωρητής David Happs δήλωσε: «Ένας 64χρονος άνδρας συνελήφθη και κατηγορήθηκε σε σχέση με αδίκημα ηδονοβλεψίας που διαπράχθηκε εντός του Murrayfield κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το Σάββατο, 8 Ιουνίου. Αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να εμφανιστεί στο Δικαστήριο του Εδιμβούργου σε μεταγενέστερη ημερομηνία».

Εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές της τραγουδίστριας -γνωστοί ως «Swifties»- έδωσαν το «παρών» στις συναυλίες της. Οι θαυμαστές ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να δουν το είδωλό τους, μεταξύ άλλων από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ισλανδία και τη Γερμανία.

Οι οπαδοί -που αψήφησαν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο καιρό της Σκωτίας- έτυχαν θερμής υποδοχής στο Εδιμβούργο, με την πόλη να προσφέρει ένα σωρό κεράσματα και εκδηλώσεις με θέμα τη Swift.

Πηγή: skai.gr

