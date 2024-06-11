Λογαριασμός
Joe Jonas: Ο τραγουδιστής αγαπάει Ελλάδα και το δείχνει… - Δείτε τις φωτογραφίες που «ανέβασε» στο Instagram

Εβδομάδες μετά τον χωρισμό του από την 33χρονη φίλη του Stormi Bree, το μέλος των Jonas Brothers εμφανίστηκε με νέα αιθέρια ύπαρξη δίπλα του, ενώ είχε πάει και στη συναυλία των Coldplay

Ο Joe Jonas φωτογραφήθηκε να απολαμβάνει μια ηλιόλουστη απόδραση με μια μυστηριώδη μελαχρινή σε παραλία της Αθήνας, τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2024. 

Εβδομάδες μετά τον χωρισμό του από την 33χρονη φίλη του Stormi Bree, το μέλος των Jonas Brothers εμφανίστηκε με νέα αιθέρια ύπαρξη δίπλα του. Ο Joe και η μελαχρινή γυναίκα, όπως γράφει η «Daily Mail», εθεάθησαν να αγκαλιάζονται, ενώ απολάμβαναν τη θάλασσα. 

Ο τραγουδιστής, ο οποίος κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την ηθοποιό Sophie Turner πέρυσι, απολάμβανε τον ήλιο, ενώ η εντυπωσιακή σύντροφός του φορούσε ολόσωμο μπλε μαγιό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό, πολλά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ειδύλλιο μεταξύ του Joe Jonas και της Demi Moore, αφού πέρασαν χρόνο μαζί στο γκαλά amFAR στις Κάννες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

