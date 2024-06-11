Ο Joe Jonas φωτογραφήθηκε να απολαμβάνει μια ηλιόλουστη απόδραση με μια μυστηριώδη μελαχρινή σε παραλία της Αθήνας, τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2024.

Εβδομάδες μετά τον χωρισμό του από την 33χρονη φίλη του Stormi Bree, το μέλος των Jonas Brothers εμφανίστηκε με νέα αιθέρια ύπαρξη δίπλα του. Ο Joe και η μελαχρινή γυναίκα, όπως γράφει η «Daily Mail», εθεάθησαν να αγκαλιάζονται, ενώ απολάμβαναν τη θάλασσα.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από την ηθοποιό Sophie Turner πέρυσι, απολάμβανε τον ήλιο, ενώ η εντυπωσιακή σύντροφός του φορούσε ολόσωμο μπλε μαγιό.

Joe Jonas puts on a cozy display with mystery brunette in Greece - after THOSE Demi Moore rumors and split from model Stormi Bree https://t.co/rxM5Wh2Uzb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 10, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό, πολλά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ειδύλλιο μεταξύ του Joe Jonas και της Demi Moore, αφού πέρασαν χρόνο μαζί στο γκαλά amFAR στις Κάννες.

