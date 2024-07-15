Φεύγεις διακοπές; Δες τα 5 πράγματα που πρέπει να καθαρίσεις πριν κλείσεις την πόρτα

Όταν προετοιμάζεσαι για οικογενειακές διακοπές ή ένα μεγάλο επαγγελματικό ταξίδι, η λίστα με τις υποχρεώσεις σου μπορεί να μην τελειώνει ποτέ. Αλλά μεταξύ της προετοιμασίας των απαραίτητων εγγράφων και της ετοιμασίας των βαλιτσών, θα πρέπει να προσθέσεις κάτι ακόμη στη λίστα προτεραιοτήτων σου: Να καθαρίσεις αυτά τα 5 σημεία στο σπίτι σου.

Θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να καθαρίσεις και να απολυμάνεις αυτές τις περιοχές, αλλά θα μπορούσε να αποτρέψει τα μικρόβια και να σε βοηθήσει να αποφύγεις να επιστρέψεις σε ένα σπίτι με δυσάρεστες οσμές:

Βγάλε έξω τα σκουπίδια

Εάν ξεχάσεις να βγάλεις τα σκουπίδια πριν φύγεις από την πόλη, είναι πιθανό να σε υποδεχτεί μια άσχημη μυρωδιά, καθώς και μικρόβια. Τα σκουπίδια που σαπίζουν μπορούν να προσελκύσουν ανπιθύμητα ζωύφια, πιθανώς και ακόμα πιο ανεπιθύμητα τρωκτικά, επομένως θα ευχαριστήσεις τον εαυτό σου αν αφιερώσεις λίγα λεπτά για να ολοκληρώσεις αυτήν τη αγγαρεία. Καλό θα είναι να ρίξεις επίσης μια ματιά στο εσωτερικό του ψυγείου σου για φαγητά που έχουν χαλάσει ή λήξει.

Πλύνε τα πιάτα στο χέρι ή βάλε πλυντήριο πιάτων

Μην αφήνεις βρώμικα πιάτα στο νεροχύτη ή στον πάγκο. Τα υπολείμματα φαγητού μπορούν να προσελκύσουν έντομα και μικρόβια στην κουζίνα. Το βράδυ πριν φύγεις, βάλε το πλυντήριο πιάτων σε λειτουργία ή αν έχεις μόνο μερικά βρώμικα πιάτα πλύνε τα στο χέρι.

Καθάρισε την τουαλέτα

Πριν φύγεις για το ταξίδι σου, καθάρισε γρήγορα τη λεκάνη της τουαλέτας. Στη συνέχεια, πασπάλισε με λίγη μαγειρική σόδα και ξέπλυνε την για να βεβαιωθείς ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα στο σωλήνα. Για ακόμα καλύτερη απολύμανση ρίξε πριν φύγεις λίγη χλωρίνη στη λεκάνη και άσε τη να δράσει.

Φρέσκαρε τον κάδο σκουπιδιών

Κανείς δεν θέλει να επιστρέψει στο σπίτι όπου τα σκουπίδια έχουν αφήσει τη μυρωδιά τους, οπότε ρίξε λίγο λευκό ξύδι στον κάδο και ξέπλυνε με νερό, αφήνοντάς το να τρέξει για ένα λεπτό. Για φρέσκο ​​άρωμα, πρόσθεσε μερικές φλούδες λεμονιού.

Βάλε πλυντήριο

Εάν αφήσεις ένα σωρό από βρεγμένες πετσέτες μπάνιου στον κάδο με τα άπλυτα για μια εβδομάδα, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψεις στο σπίτι με τις πετσέτες να έχουν μουχλιάσει. Πριν φύγεις, πλύνε όλα σου τα άπλυτα και αν δεν έχεις χρόνο, κρέμασε τις πετσέτες ή τα βρώμικα αντικείμενα αντί να τα αφήσεις διπλωμένα για μέρες.

