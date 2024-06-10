Η Σελίν Ντιόν συγκινήθηκε καθώς αποκάλυψε ότι πάλευε κρυφά με το σύνδρομο Stiff-Person (Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου) για 17 χρόνια, πριν αποφασίσει να το πει στους θαυμαστές της. Η ίδια ανέφερε ότι το να λέει ψέματα στο κοινό της ήταν πάρα πολύ δύσκολο για να το αντέξει.

Η 56χρονη τραγουδίστρια ανέφερε ότι είχε διαγνωστεί με τη σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή το 2022, αλλά η ίδια αποκάλυψε ότι πάλευε με τη φρικτή πάθηση κρυφά για, σχεδόν, δύο δεκαετίες πριν μιλήσει στον κόσμο γι' αυτήν. Η Ντιόν περιέγραψε λεπτομερώς τον πόνο που ένιωθε καθώς ήταν αναγκασμένη να μην αποκαλύψει την αλήθεια στους θαυμαστές της.

In an exclusive interview with TODAY, singer Celine Dion reveals why she decided to come forward with her diagnosis for stiff person syndrome. "I could not do this anymore," she says, adding, "Lying for me, the burden was too much." pic.twitter.com/LJvUrcFjpO — TODAY (@TODAYshow) June 10, 2024

Η καλλιτέχνις ανέφερε ότι ένιωθε σαν να έπρεπε να κρύβεται και να φέρεται σαν «ηρωίδα», ενώ κρυφά συνειδητοποιούσε ότι το σώμα της την εγκατέλειπε. Σε ένα teaser για την επερχόμενη συνέντευξή της στο NBC, η Σελίν Ντιόν εξήγησε ότι όταν άρχισε να συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν βρήκε τον χρόνο να πάει σε γιατρούς και να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

Θυμήθηκε ότι έδινε τη δική της μάχη με το σύνδρομο Stiff-Person, ενώ ο σύζυγός της, René Angélil, πάλευε με τον καρκίνο. Ο σύζυγός της απεβίωσε το 2016.

«Έπρεπε να μεγαλώσω τα παιδιά μου, έπρεπε να κρυφτώ, έπρεπε να προσπαθήσω να γίνω ηρωίδα. Κρατιόμουν από τα δικά μου όνειρα», τόνισε και πρόσθεσε: «Το ψέμα για μένα ήταν... Το βάρος ήταν πολύ μεγάλο. Το να λέω ψέματα στους ανθρώπους που με έφεραν εκεί που είμαι σήμερα, δεν μπορούσα να το κάνω άλλο».

