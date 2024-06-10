H πριγκίπισσα Ρατζούα της Ιορδανίας, σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, Χουσεΐν, έδωσε το παρών στους εορτασμούς του Ασημένιου Ιωβηλαίου του βασιλιά Αμπντάλα καθώς συμπληρώνονται 25 χρόνια βασιλείας του.

Στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 8.000 άτομα η πριγκίπισσα η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, επέλεξε να φορέσει μία κόκκινη maxi δημιουργία της αγαπημένης της σχεδιάστριας Honayda Serafi η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση.

Δείτε βίντεο:

Σε συνέντευξή της στο Arab News, η Serafi μίλησε για τον συμβολισμό που κρύβει το περίτεχνο αυτό ρούχο που χρειάστηκε πάνω από 950 ώρες για να ολοκληρωθεί, καθώς χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακές τεχνικές από Ιορδανές τεχνίτισσες.

«Τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν αντικατοπτρίζουν τα τέσσερα χρώματα της σημαίας της Ιορδανίας: κόκκινο, πράσινο, μαύρο και λευκό, αποτίοντας φόρο τιμής στις πλούσιες ιορδανικές παραδόσεις (και) γιορτάζοντας τον λαμπερό πολιτισμό της χώρας, δήλωσε η σχεδιάστρια.

«Για την εμφάνιση επιλέχθηκε ένα βαθύ, έντονο κόκκινο χρώμα το οποίο αντιπροσωπεύει τη δυναστεία των Χασεμιτών, που συνδέεται με τη δύναμη και το πάθος, ενσαρκώνει τη βασιλική εξουσία και μεταφέρει την αγάπη για τη γη.

Όπως αναφέρει η Vogue Arabia, είναι η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση του διαδόχου και της πριγκίπισσας Ρατζούα μετά την ανακοίνωση του παλατιού ότι θα καλωσορίσουν το πρώτο τους παιδί το καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.