Billie Eilish: Το σοκ του «ghosting», η απώλεια φίλων και η μοναξιά της φήμης

Η Billie Eilish αποκάλυψε πως έπεσε θύμα του «ghosting» από έναν παλιό της φίλο και μίλησε για τη μοναξιά της φήμης. Το «ghosting» είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, όπως και άλλες κακοποιητικές συμπεριφορές. Παρατηρείται όταν κάποιος διακόπτει απότομα οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας σε μια σχέση, συνήθως φιλική ή ρομαντική.

Μιλώντας στο podcast του BBC, «Miss Me?», η διάσημη καλλιτέχνιδα ανέφερε ότι βίωσε ένα «τρελό ghosting» πέρυσι. «Ήμουν σαν, πέθανες; Πέθανες κυριολεκτικά;», ανέφερε η ίδια.

Η Eilish μίλησε, επίσης, για το πώς έχασε τους φίλους της όταν έγινε διάσημη. «Ξαφνικά ήμουν διάσημη και δεν μπορούσα να μιλήσω με κανέναν. Ήταν δύσκολο, πραγματικά δύσκολο», είπε.

Ενώ η καλύτερή της φίλη Zoe ήταν ακόμα κοντά της, η Eilish είπε ότι φίλοι της ήταν άνθρωποι που ήταν μέλη της ομάδας της. «Ήταν τα 20ά γενέθλιά μου και θυμάμαι να κοιτάζω γύρω στο δωμάτιο και υπήρχαν μόνο άνθρωποι που απασχολούσα. Και όλοι τους μεγαλύτεροι από εμένα, μπορεί να με περνούσαν και 15 χρόνια».

Όταν ένας από αυτούς τους υπαλλήλους παραιτήθηκε ξαφνικά, η Eilish συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν πραγματική φιλία. «Και ήταν το χειρότερο πράγμα που μου συνέβη. Αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι άλλο το κομμάτι της δουλειάς κι άλλο το κομμάτι της φιλίας».

Ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλάξει για την ίδια τον τελευταίο χρόνο, όπως είπε, καθώς έχει απομακρυνθεί περισσότερο από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, ενώ παράλληλα βλέπει κάποιους παλιούς της φίλους.

«Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, επανασυνδέθηκα με ένα σωρό παλιούς φίλους και τώρα έχω τόσους πολλούς… Θα μπορούσα κυριολεκτικά να κλάψω γι' αυτό. Είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί», πρόσθεσε. Η Eilish κυκλοφόρησε το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, «Hit Me Hard and Soft», στις 17 Μαΐου.

