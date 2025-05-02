Η Jill Sobule, πρωτοποριακή Αμερικανίδα τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια της αυθεντικής εκδοχής του I Kissed a Girl, έφυγε από τη ζωή στα 66 της χρόνια, έπειτα από πυρκαγιά σε οικία στην πόλη Μιννεάπολις των ΗΠΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εκπροσώπου της.

Σύμφωνα με το BBC, η Sobule έγινε γνωστή στη δεκαετία του 1990 για την ευρηματική της γραφή, με τραγούδια που ασχολούνταν με θέματα όπως η LGBTQ+ ταυτότητα, η νευρική ανορεξία και η θανατική ποινή. Το κομμάτι της I Kissed a Girl (1995), που θεωρείται το πρώτο τραγούδι με ανοικτά ομοφυλοφιλικό περιεχόμενο που μπήκε στο Top 20 του Billboard, άλλαξε τις ισορροπίες στη μουσική βιομηχανία.

Έγινε επίσης γνωστή από το σατιρικό τραγούδι της Supermodel, που ακούστηκε στην εφηβική ταινία Clueless (1995), σύμβολο της ποπ κουλτούρας.

Η τραγουδίστρια επρόκειτο να εμφανιστεί ζωντανά την Παρασκευή στο Ντένβερ, την ιδιαίτερη πατρίδα της, παρουσιάζοντας τραγούδια από τη νέα αυτοβιογραφική της μουσικοθεατρική παράσταση. Στη θέση της συναυλίας θα πραγματοποιηθεί δωρεάν εκδήλωση στη μνήμη της.

Ο μάνατζέρ της, John Porter, την περιέγραψε ως μια «δύναμη της φύσης και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», προσθέτοντας: «Έχασα μια φίλη, μια συνεργάτιδα και μια έμπνευση».

Συγκινητικά μηνύματα πλημμύρισαν τα κοινωνικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων από τον Άγγλο μουσικό Lloyd Cole, που έγραψε: «Τη λατρέψαμε. Και μας λάτρεψε κι εκείνη». Η ηθοποιός Carrie Coon δήλωσε: «Η Jill Sobule ήταν τόσο ξεχωριστή. Συνταρακτική είδηση».

Ο Καναδός μουσικογράφος Eric Alper έγραψε στο Χ ότι η Sobule «άνοιξε τον δρόμο με χιούμορ, ευαισθησία και ειλικρίνεια».

Η Sobule υπήρξε καινοτόμα και στη διάθεση της μουσικής της στο κοινό, πρωτοστατώντας στη χρήση του crowdfunding για την έκδοση ανεξάρτητων άλμπουμ, ενώ συνέθεσε μουσική για τηλεοπτικές παραγωγές, όπως το θέμα της σειράς "Unfabulous" του Nickelodeon.

Η αστυνομία της περιοχής Woodbury, στα προάστια της Μιννεάπολις, ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς που προκάλεσε τον θάνατό της, σύμφωνα με την εφημερίδα Star Tribune.

