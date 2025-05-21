Jessica Biel: Ο γάμος της με τον Justin Timberlake είναι σαν έχει παντρευτεί… «μία από τις αγαπημένες της αδελφές»

Η Jessica Biel ξέρει ότι μπορεί πάντα να βασίζεται στον σύζυγό της, Justin Timberlake. Η 43χρονη ηθοποιός μίλησε για τον γάμο της με τον τραγουδιστή του «Sexy Back» και για το πώς εκείνος την έχει στηρίξει στην καριέρα της σε συνέντευξή της στο «InStyle».

«Νομίζω ότι το να έχω έναν σύντροφο που καταλαβαίνει αυτή τη βιομηχανία ήταν πραγματικά σημαντικό για τη ζωή μου και για τη συνεργασία μας. Είναι ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να καταλάβει αν χρειάζεται να εργαστώ πολλές ώρες», ανέφερε η ηθοποιός.

Από την άλλη πλευρά, η Biel εξήγησε ότι δείχνει την ίδια κατανόηση και στοργή στον σύζυγό της κάθε φορά που ο ίδιος χρειάζεται να δουλεύει όλη νύχτα. «Έτσι, είμαστε σε θέση να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, επειδή ξέρουμε ότι ο χώρος αυτός απαιτεί θυσίες».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 και έχει αποκτήσει δύο αγόρια, τους Silas, 10 ετών, και Phineas, 4 ετών. Αν και προσπαθούν πάντα να εναλλάσσουν τα προγράμματά τους, ώστε ο ένας από τους δύο να είναι πάντα διαθέσιμος, η Biel παραδέχτηκε ότι υπάρχουν φορές που τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το σχέδιο.

Η Biel, επίσης, είπε ότι είναι «πραγματικά τυχερή» που έχει «καταπληκτικές ομάδες γυναικών» στη ζωή της, στις οποίες μπορεί να βασίζεται και οι οποίες έχουν γίνει οι «βράχοι» όλα αυτά τα χρόνια. «Είμαι πραγματικά τυχερή, γιατί έχω καταπληκτικές ομάδες γυναικών διασκορπισμένες σε όλη τη χώρα, οι οποίες υπήρξαν πραγματικά οι βράχοι μου καθώς μεγάλωνα.

Θα θεωρούσα επίσης τον σύζυγό μου μία από τις αγαπημένες μου αδελφές», είπε αστειευόμενη η ηθοποιός. Και πρόσθεσε: «Είναι επίσης ο καλύτερός μου φίλος. Όλοι μαζί με έχουν βοηθήσει να σταθώ δυνατή και να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες της ζωής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.