Τομ Κρουζ: Το μυστικό της νεότητας του 62χρονου σταρ δεν είναι «αδύνατη αποστολή»

Ο Τομ Κρουζ, αισίως 62 ετών, εξέφρασε τη φιλοδοξία να συνεχίσει να κάνει ταινίες μέχρι τα 100 του. Αν παραμείνει τόσο ενεργός όσο είναι σήμερα, μπορεί κάλλιστα να ολοκληρώσει και αυτή την... “αποστολή”.

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών "Mission: Impossible" και "Top Gun" αποκάλυψε ότι παραμένει νέος επιδιδόμενος σε διάφορες δραστηριότητες.

Η εξάσκηση του νου και του σώματος, και η διατήρηση του πάθους για τη ζωή, αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά στους αιωνόβιους.

Ο 62χρονος ηθοποιός, ίσως περισσότερο γνωστός για τα θεαματικά σταντς του στο franchise "Mission: Impossible", δήλωσε το 2023 ότι είδε ως παράδειγμα τον Χάρισον Φορντ, ο οποίος εξακολουθεί να εργάζεται στα 82 του.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο The Hollywood Reporter την Κυριακή: "Στην πραγματικότητα, θα τα καταφέρω μέχρι τα 100 μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ. Δεν θα σταματήσω ποτέ να κάνω ταινίες δράσης. Δεν θα σταματήσω ποτέ να κάνω δράμα, κωμωδίες - είμαι συνεπαρμένος".

Το "Mission: Impossible - The Final Reckoning", η όγδοη ταινία του franchise που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα, τον βλέπει να καταδύεται σε απίστευτα βάθη και να κρέμεται από το φτερό ενός δίπλανου, μεταξύ άλλων θεαματικών σταντς.

Όταν το Men's Health ρώτησε το 2023 πώς παραμένει νέος, είπε: "καγιάκ, σπηλαιολογία... ξιφασκία, διάδρομος, βάρη... αναρρίχηση, πεζοπορία... τζόκινγκ... κάνω τόσες πολλές διαφορετικές δραστηριότητες".

Συνεχής δραστηριότητα και δίψα για ζωή

Το Business Insider έχει μιλήσει με πολλούς ειδικούς στη γήρανση, καθώς και με υγιείς ηλικιωμένους, συμπεριλαμβανομένων των αιωνόβιων.

Ένα κοινό θέμα μεταξύ τους είναι η διατήρηση της δραστηριότητας του νου και του σώματός τους, συμπεριλαμβανομένων και της εύρεσης νέων χόμπι. Μια μελέτη του 2023, βασισμένη σε συνεντεύξεις με 19 άτομα ηλικίας μεταξύ 100 και 107 ετών, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Happiness Studies, εντόπισε οκτώ χαρακτηριστικά στους εκατοντάχρονους. Αυτά περιλάμβαναν μεταξύ άλλων την ενεργητικότητα, την άσκηση νου και σώματος, και την περιέργεια.

Οι πιθανότητες ενός ατόμου να ζήσει χρόνια πολλά, αλλά και ποιοτικά, οφείλονται εν μέρει στη γενετική του προδιάθεση και το περιβάλλον του - και ο Κρουζ έχει πιο πολλές δυνατότητες από τους περισσότερους για να φροντίσει την υγεία του και να δοκιμάσει νέα πράγματα. Αλλά η έρευνα δείχνει ότι η διατροφή, η άσκηση και ο τρόπος ζωής ενός ατόμου μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μακροζωία του.

Η Βρετανή Τζόις Πρέστον, και συμπλήρωσε τα 100 χρόνια τον Μάρτιο, δήλωσε στο BI ότι η πρωινή της ρουτίνα περιλαμβάνει γιόγκα ή ήπια άσκηση. Απολαμβάνει επίσης σύντομους περιπάτους.

Ο Τζον Τίνισγουντ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 112 ετών τον περασμένο Νοέμβριο, δήλωσε: ''Να κάνετε πάντα το καλύτερο που μπορείτε, είτε μαθαίνετε κάτι είτε διδάσκετε κάποιον. Να τα δίνετε όλα σε κάτι. Διαφορετικά, δεν αξίζει να ασχολείστε με αυτό''.

Μερικοί αιωνόβιοι δίνουν επίσης προτεραιότητα στις δίαιτες με φρέσκα τρόφιμα έναντι των επεξεργασμένων. Μια μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση δημητριακών ολικής αλέσεως, οσπρίων, ψαριών, φρούτων, λαχανικών και ξηρών καρπών θα μπορούσε να προσθέσει 10 χρόνια στη διάρκεια ζωής ενός ατόμου.

Στο μεταξύ, ένας διατροφολόγος – γεροντολόγος τόνισε στο BI ότι μισή ώρα δραστηριότητας την ημέρα, ιδιαίτερα ένας συνδυασμός καρδιαγγειακής άσκησης και προπόνησης με αντιστάσεις, θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών.

Εφαρμόζοντας αυτά τα ''μυστικά της νεότητας'', το όνειρο του Κρουζ να κάνει ταινίες μέχρι τη δεκαετία του 2060 μπορεί να μην είναι τελικά αδύνατη αποστολή.

