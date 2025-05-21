Bianca Censori: Πριν από δύο ημέρες εμφανίστηκε γυμνόστηθη και τώρα αποφάσισε να μας δείξει τα οπίσθιά της (φωτό)

Η πρώην σύζυγος του Kanye West, Bianca Censori, βαρέθηκε να μας δείχνει μόνο το στήθος της και αυτή τη φορά «ανέβασε» φωτογραφία επιδεικνύοντας τα οπίσθιά της. Βέβαια, στη δική της περίπτωση δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουμε δει, οπότε θα πρέπει να σκεφτεί κάτι άλλο να κάνει μελλοντικά.

Πρώην -Kim Kardashian- και νυν σύζυγος του Kanye West συναγωνίζονται η μία την άλλη για το ποια θα δείξει περισσότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νικήτρια είναι, σίγουρα, η Bianca Censori. Και με διαφορά…

Η Kardashian είναι γνωστό ότι επιδεικνύει τα δικά της πλούσια προσόντα και κυρίως τα οπίσθιά της. Με αυτά, άλλωστε, έκανε και καριέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα στα σκανδαλοθηρικά περιοδικά περί χωρισμού της Bianca Censori με τον Kanye West. Όλα ξεκίνησαν από το κράξιμο που «έφαγαν» όταν ο ράπερ έβαλε τη σύζυγό του να εμφανιστεί γυμνή στα Grammy. Ωστόσο, το ζευγάρι φαίνεται ότι αντέχει και είναι ακόμα μαζί.

Να θυμίσουμε ότι λίγες ημέρες πριν η Μπιάνκα Σενσόρι εξόργισε τους κατοίκους της Ισπανίας, αφού η ίδια εμφανίστηκε γυμνόστηθη κατά τη διάρκεια μιας βόλτας για ψώνια με τον σύζυγό της. Η 30χρονη περιπλανήθηκε από πάγκο σε πάγκο, φορώντας ένα μαύρο δικτυωτό σουτιέν -λες και ήταν αόρατο-, αφήνοντας τις θηλές της ακάλυπτες σε μια υπαίθρια αγορά στη Μαγιόρκα.

🚨Kanye West, his wife Bianca Censori, and her sister were spotted in Mallorca, Spain, enjoying ice cream 👀 pic.twitter.com/OS3nVt8jra — Hopes (@Hopes_times) May 18, 2025

