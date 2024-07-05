Η Τζένιφερ Λόπεζ έδειχνε μελαγχολική καθώς γιόρτασε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας στα Χάμπτονς -χωρίς τον Μπεν Άφλεκ- εν μέσω φημών ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και μήνες!

Η 54χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός φορούσε τη βέρα της, αλλά όλα τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά γράφουν ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και μήνες.

Ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει κάποια σχετική δήλωση για το θέμα. Η Τζένιφερ Λόπεζ εθεάθη με τον μάνατζέρ της, Benny Medina, ενώ αγόραζε κάποια φυτά. Από την άλλη, ο σύζυγός της εμφανίστηκε χαμογελαστός στο Λος Άντζελες, απολαμβάνοντας ένα υπέροχο γεύμα με τα παιδιά του.

Πριν από λίγες ημέρες, δημοσίευμα-βόμβα υποστήριζε ότι ο γάμος της με τον Affleck έχει τελειώσει εδώ και μήνες. Η 54χρονη Λόπεζ και ο σκηνοθέτης του «Argo» έχουν χωρίσει από τον Μάρτιο, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο «Page Six».

Το ζευγάρι, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, πουλάει έργα τέχνης από την έπαυλή του, αξίας 60 εκατ. δολαρίων. Το σπίτι έχει βγει προς πώληση για 65 εκατ. δολάρια εδώ και ένα μήνα. Η τελευταία φορά που οι φωτογράφοι απαθανάτισαν το ζευγάρι ήταν στις 2 Ιουνίου, σε έναν αγώνα μπάσκετ στο Λος Άντζελες.

Το «People» ανέφερε σε ρεπορτάζ του ότι ο Άφλεκ πήρε τα τελευταία του αντικείμενα από την κατοικία όταν η Λόπεζ έκανε διακοπές στην Ιταλία τον περασμένο μήνα. Οι δυο τους δεν ζουν πλέον μαζί, ενώ έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό ότι ο Άφλεκ μένει στο νοικιασμένο σπίτι του, αξίας 100 χιλιάδων δολαρίων τον μήνα, που βρίσκεται κοντά στην πρώην σύζυγό του, Jennifer Garner.

Η ερωτική ιστορία του ζευγαριού ξεκίνησε το 2002, όταν έβγαιναν ραντεβού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Jersey Girl». Αρραβωνιάστηκαν τον επόμενο χρόνο, αλλά χώρισαν το 2004. Στη συνέχεια αναζωπύρωσαν το ειδύλλιό τους την άνοιξη του 2021. Οι «Bennifer» παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022, ενώ τη δεξίωσή τους την έκαναν στο κτήμα του Άφλεκ στη Τζόρτζια, τον Αύγουστο του 2022.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.