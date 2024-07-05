Το διάσημο μοντέλο από τη Βραζιλία, Izabel Goulart, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο νησί των Ανέμων -τη Μύκονο- μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Κέβιν Τραπ, και οι δυο τους έχουν φροντίσει να κλείσουν μία βίλα πάνω στη θάλασσα για να απομονωθούν και να απολαύσουν τις διακοπές τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι επισκέπτεται το νησί. Το ίδιο είχε συμβεί και πέρυσι.

Μάλιστα, η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο την ηρεμία της, «ανεβάζοντας» συχνά φωτογραφίες από τις μέρες και τις νύχτες της στη Μύκονο.

Το μοντέλο δημοσίευσε και ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να κάνει ντους. Στο σύντομο κλιπ της, η Izabel Goulart φοράει ένα πορτοκαλί μπικίνι και μας δείχνει την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Στην ανάρτησή της, το μοντέλο έγραψε: «Καλοκαιρινά μπάνια».

Πηγή: skai.gr

